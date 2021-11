Le Théâtre National Algérien Mahieddine-Bachtarzi vient de rendre publics les résultats du «Concours Saïd-Hilmi des spectacles comiques». Six participants ont remporté ex-aequo ce concours. Il s'agit de: Première place (ex aequo): Salman Driss (Tizi Ouzou) pour la scène «L'inspecteur Tahar et Dakyous» et Okba Ferhat (Batna) pour la scène «Aouicha Ayache». la deuxième place (ex aequo) est revenue à Rachedi Rochdi (Djamaâ, El M'Ghair) pour la scène «El Qoffa» ainsi qu'à Saïdi Bariza (Batna) pour la scène «Casting».

La troisième place (ex-aequo) a été décernée à Amel Bouamra (Boumerdès) pour la scène «Ana w zahri», ainsi qu'à Dahmani Brahim (Saïda) pour la scène «AbdelQadr oua Chouka».

Pour rappel, ouvert du 22 août au 22 septembre 2021, le «Concours Saïd-Hilmi des spectacles comiques» était destiné aux professionnels et amateurs de théâtre âgés de plus de 20 ans.

Il était demandé aux participants de jouer une scène dans une vidéo allant de cinq à dix minutes, et de l'envoyer à l'adresse du concours, accompagnée de leurs informations personnelles.

Ce concours est une manière de rendre hommage et de raviver la mémoire de l'immense artiste Saïd Hilmi, disparu le 04 août 2021.