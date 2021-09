L'Office national de la culture et de l'information (Onci) a annoncé, cette semaine, la reprise de son programme culturel et artistique dans tous ses espaces, à travers le territoire national, à partir du 1er octobre prochain, et ce à l'occasion de la rentrée culturelle 2021-2022. À l'occasion de la rentrée culturelle 2021-2022, l'Onci reprendra «son programme culturel et artistique dans tous ses espaces, à savoir la salle Atlas à Alger, la salle Ahmed Bey à Constantine, la salle des Issers à Boumerdès, le complexe culturel Abdelouaheb Salim au Chenoua, à Tipasa, les salles Essaâda et Maghreb à Oran et la salle du 8 Mai 1945 à Kherrata (Béjaïa)», lit-on dans un communiqué posté sur le site électronique de l'Onci. Cette reprise sera marquée par un programme pour enfants comprenant, notamment la présentation de pièces théâtrales et de spectacles éducatifs et de divertissement, dans le strict respect des mesures préventives contre la propagation du coronavirus (Covid-19), selon la même source.