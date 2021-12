Les 6èmes Journées nationales du court-métrage de Béchar (Jncmb), initialement prévues du 20 au 23 décembre à la cinémathèque «Grouz», ont été reportés à une date ultérieure, a-t-on fait savoir samedi auprès des organisateurs. «Le report de cette manifestation est lié à des considérations administratives et techniques, qui n'ont pas permis leur déroulement aux dates fixées, à savoir du 20 au 23 du mois en cours», a-t-on précisé. Cependant, le programme de cet événement cinématographique reste toujours en place oû il est prévu la participation de 12 courts-métrages de cinéastes amateurs des différentes régions du pays et qui ont été sélectionnés auparavant par les organisateurs parmi 41 oeuvres proposées dont certaines provenant de pays arabes», a-t-on signalé. «Il prévoit, aussi, en marge des activités cinématographiques de cette manifestation, la projection de trois oeuvres de jeunes cinéastes en hors compétition et ce comme encouragement et promotion de leur créateurs, de même que l'organisation de plusieurs ateliers destinés à la consolidation de la formation et des connaissances des jeunes cinéastes-amateurs en matière de réalisation et production cinématographique, d'écriture de scénario et de jeu des comédiens, et ce, sous la direction de spécialistes issus du secteur cinématographique et d'universités du pays», a-t-on rappelé.

Le même programme d'activités de ces journées prévoit aussi des expositions, dont une dédiée à l'histoire du cinéma algérien. Le retour de cette manifestation, après avoir été gelée de 2019 à 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, a été bien accueillie par beaucoup de jeunes cinéastes amateurs participants, a-t-on fait savoir.