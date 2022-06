La scène culturelle algéroise s'est consolidée, mercredi, par la réouverture de l'espace théâtral «Plasti» qui abritera, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, les premières journées théâtrales pour enfants, du 1 au 4 juin. À cet effet, le responsable de cet espace, H'mida Ayachi a indiqué que sa réouverture visait à «renforcer les espaces culturels de proximité qui s'intéressent à la culture de l'enfance, en vue de créer une dynamique culturelle au niveau des différentes cités et encourager l'éclosion et la découverte de talents». Pour M. Ayachi, «Plasti» est un espace réservé au théâtre destiné également aux enfants qui accueillera en général les spectacles de théâtre et les différents ateliers de formation dans les divers éléments de l'activité théâtrale avec l'encadrement de spécialistes du domaine. Selon M. Ayachi, l'espace «Plasti», dont la réouverture coïncide avec le lancement de la manifestation des premières journées théâtrales pour enfants et qui est organisée par la Fondation «Events», en collaboration avec la commune d'Alger- Centre et le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine Bachtarzi, verra l'organisation de spectacles de théâtre et d'ateliers en chorégraphie, en comédie et le théâtre de marionnettes dans le cadre de ces journées. Il a souligné l'importance de ce projet, étant un espace de découverte des jeunes talents et de communication intergénérationnelle, précisant qu'il permet «d'encourager le théâtre pour enfant et la culture de proximité». Cet espace, qui a ouvert ses portes il y a près de 10 ans puis a été fermé pour une période, a abrité plusieurs festivités et accueilli plusieurs noms de la culture venus partager leurs expériences artistiques avec le public.

Pour sa part, le représentant du Théâtre national algérien (TNA), Djamel Garmi a salué l'initiative de rouvrir l'espace «Plasti», soulignant la «disposition» du TNA à collaborer dans le cadre des différentes initiatives visant à encourager le théâtre pour enfant. L'ouverture de cet espace a été marquée par la projection de deux documentaires. Le premier sur l'espace lui-même et le second sur l'expérience du jeune dramaturge Hocine Mokhtar dans le domaine du théâtre pour enfant, en présence de personnalités culturelles et artistiques et d'enfants accompagnés de leurs parents.