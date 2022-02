Les activités de l'Expo 2020 Dubai continuent et ne s'arrêtent pas. Elles ont été lancées le 1er octobre dernier avec la participation de l'Algérie qui «tend à travers son pavillon à mettre en lumière sa profondeur de civilisation et ses ambitions futures où elle participe pour la première fois dans un pavillon situé dans un bâtiment indépendant» affirment les organisateurs.

Le ministère de la Culture et des Arts, à travers l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, s'est associé à cette entreprise qui «vise à faire connaître la richesse de la culture algérienne dans sa diversité et sa profonde originalité hors des frontières du pays et à prouver la présence permanente du rayonnement culturel algérien dans les plus importantes enceintes internationales», ajoute t-on. Aussi, le ministère de la Culture et des Arts, via l'Aarc, a tracé un programme artistique qui «reflète la richesse et la profondeur de la culture algérienne qui se prolonge à travers l'histoire avec ses diverses natures lyriques», indique, également, le communiqué du ministère de la Culture.

World music et genres kabyle et chaoui

Rappelons que l'entame des festivités algériennes a eu lieu le 22 novembre dernier avec le groupe Edey, qui a donné un concert au Jubilee Theatre à «Expo 2020 Dubai» en remportant un franc succès. Combinant une musique algérienne authentique flirtant avec les sons internationaux, le groupe a su communiquer chaleureusement avec le public dans cet événement mondial dévoilant ainsi ses capacités artistiques et son talent d'interprétation comme témoin d'un patrimoine algérien riche en culture et diversité.

Le groupe a réitéré une nouvelle fois étroitement avec son public à travers un deuxième concert qu'il a tenu sur la scène du bâtiment du pavillon algérien le 24 du même mois.

Au Dubai Millennium Theatre, la fille de la ville de Tizi Ouzou, la chanteuse algérienne Nassima Ait Ammi, a, elle aussi, captivé le public présent le 19 décembre 2021, avec un ensemble de chansons qui mêlent héritage classique et musique moderne, en excellant dans son interprétation.

À travers une ambiance festive dédiée à l'identité amazighe, la chanteuse a su célébrer le vivre ensemble, dans la joie et l'amour.

À travers son authentique héritage chaoui et ses paroles profondes, le public de l'Expo 2020 Dubai avait aussi, rendez-vous, le 26 janvier 2022 avec le groupe Ewal, célèbre pour ses chansons inspirées du terroir lyrique chaoui, décliné dans un esprit moderne assez singulier. Enfin, venu des profondeurs du désert algérien, le groupe Tikoubaouine, animera pour sa part, la soirée du 14 mars 2022, avec un riche répertoire de chansons pour lesquelles il est célèbre.

À la découverte du riche patrimoine

Des sons vaporeux où se mêle le blues du désert. Un savoureux style musical rare et méditatif et un rythme palpitant qui allie modernité et ouverture vers l'Autre dans le cadre de ce qu'on appelle les musiques du monde..

Le spectacle est organisé par l'Agence algérienne de rayonnement culturel (Aarc) en collaboration avec le pavillon de l'Algérie à cette manifestation, a indiqué l'Aarc.

Issu de la wilaya de Tamanrasset, le groupe Tikoubaouine qui chante en tamachak (l'accent amazigh des Touareg) est, en effet, connu pour son style Sahara blues ouvert à d'autres genres musicaux tels que le folk et le reggae.

Le groupe qui a à son actif deux albums, à savoir «Dirhan» (les souhaits 2016) et «Ahney» (vision future 2020) traite de la vie quotidienne des Touareg, leur histoire et patrimoine culturel.

«Le spectacle s'inscrit dans le cadre des activités du pavillon algérien à Expo Duabi 2020 pour faire connaître aux visiteurs le patrimoine civilisationnel et culturel de l'Algérie ainsi que la vision prospective à travers un voyage virtuel du site archéologique de Aïn Bouchrit, un berceau de l'humanité en arrivant aux smart cities tout en promouvant la destination touristique Algérie.», affirme t-on. Plusieurs activités ont eu lieu dans ce cadre à l'instar d'une semaine touristique et culturelle, en novembre dernier, outre une soirée du Groupe Edey, rappelle-t-on, ainsi que des ateliers d'artisanat, des expositions de tenues et de gastronomie algérienne.

Une bonne façon de connaitre un peu l'Algérie à travers son riche patrimoine matériel et immatériel.