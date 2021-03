Le coup d'envoi de la première édition de la rencontre virtuelle sur les musées arabes a été donné lundi à Alger, afin d'examiner les effets de la pandémie du Coronavirus sur la gestion des musées en Algérie et dans la région arabe. Supervisant la cérémonie d'ouverture de la rencontre, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a indiqué que son secteur s'employait pour «une meilleure gestion des musées algériens», notamment en ce qui concerne le volet «économique» et pour «la promotion de ces musées via les nouvelles technologies», relevant que les experts participants «disposent d'une grande expérience en matière de gestion des musées arabes». Malika Bendouda a par ailleurs, mis en avant «les efforts de l'Algérie visant à mettre en place un plan d'action arabe commun pour la protection du patrimoine matériel et immatériel contre les vols, le pillage, la destruction et l'exploitation illégale...». Cette rencontre a vu la participation des archéologues et des conservateurs du patrimoine issus de l'Algérie et d'autres pays à l'instar de la Palestine, l'Egypte, et la Syrie, laquelle vise à «échanger les expériences dans le domaine de la gestion et de la promotion des musées au regard de la crise du Coronavirus ainsi que l'adaptation aux circonstances exceptionnelles», a indiqué la directrice du Centre des arts et de la culture «Palais des Rais (Bastion 23)», Faiza Riache. Celle-ci a également précisé que la pandémie de Covid-19 était «une occasion pour les musées de souligner l'importance de la technologie et des réseaux sociaux dans leur promotion et celle du patrimoine». Elle a, en outre, estimé que cette rencontre de deux jours permettrait de «bénéficier des expériences des pays arabes qui considèrent le musée comme valeur économique contribuant au développement culturel et économique (...), notamment les pays touristiques, en l'occurrence les Emirats arabes unis (EAU) et l'Egypte».

L'Algérie sera représentée à cette occasion par la directrice du Musée public national de Sétif, Chadia Khalfallah qui présentera mardi une intervention sur l'état des musées algériens. Organisée sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, sous le slogan «Vers une gestion moderne des musées», la rencontre sera suivie mercredi par la célébration d'une journée nationale des musées au niveau du Musée national des Beaux-Arts d'Alger.