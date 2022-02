La Halqa organise le jeudi 17 février à partir de 18h son troisième événement. Il s'agit d'une rencontre sur Zoom avec Saâdia Gacem, cofondatrice des Archives des luttes des femmes en Algérie. La rencontre sera baptisée «Archives des luttes des femmes en Algérie: des traces à exhumer». Pour pourvor y assiter, il vous suffit de vous inscrire au mail suivant: [email protected] À noter que la Halqa est une association de doctorants en sciences sociales sur les mondes musulmans modernes et contemporains. Fondée en 2012, la Halqa (Association des doctorants travaillant sur les mondes musulmans aux époques moderne et contemporaine) a comme objectif de créer un réseau de doctorants et de jeunes chercheurs affiliés à différentes universités et centres de recherche en France et à l'étranger travaillant sur les mondes musulmans modernes et contemporains. Avec son carnet en ligne (http://halqa.hypotheses.org/), la Halqa favorise l'échange d'informations scientifiques (débats et manifestations scientifiques, formations, publications) et pratiques (postes, bourses, contacts et guides de terrain) relatives aux mondes musulmans. En complément, la Halqa organise, annuellement, des journées permettant aux membres d'exposer leurs recherches, de confronter leurs méthodes et leurs questionnements à un public de jeunes chercheurs. Ces journées sont essentielles dans l'établissement d'un réseau professionnel actif et par conséquent, dans la réalisation des objectifs mêmes de l'association. D'autres évènements sont organisés au cours de l'année. À l'heure actuelle, la Halqa compte une soixantaine de membres actifs. Les cotisations (10 ou 15 euros) ont été réduites afin de permettre l'adhésion du plus grand nombre de doctorants possible. L'adhésion: se fait sur http://halqa.hypotheses.org.