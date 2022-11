Une première rencontre culturelle algéro-tunisienne s'est tenue samedi, à la Maison de la culture Mohamed Chebouki de Tébessa, à l'initiative de l'Union des écrivains algériens, en présence de son président, le poète Youcef Chagra, et en partenariat avec son homologue tunisien. Au cours de cette manifestation littéraire, Youcef Chagra a indiqué que ces échanges entre les écrivains algériens et tunisiens seront organisées chaque année dans une wilaya algérienne, signalant que cette fois cette rencontre est organisée à Tebessa à l'occasion de la célébration du 68ème anniversaire du déclenchement de la révolution et le 60ème anniversaire de l'indépendance. M. Chagra a estimé que la culture constitue un lien important qui rassemble les peuples, ajoutant que le patrimoine commun liant l'Algérie et la Tunisie est considérable, il est manifestement fusionnel dans les régions frontalières, a-t-il souligné. Le même interlocuteur a confié à l'APS que la rencontre annuelle devant être consacrée au savant Ibn Rachik El M'sili El Qaïraouani est à l'étude, rappelant qu'une convention culturelle a été signée par le passé, entre les deux Unions des écrivains, convention dont les termes ont été débattus et adoptés entre les ministères en charge de la culture, algérien et tunisien qui ont publié une biographie de cet illustre savant. Ce projet de rencontre n'a pu voir le jour en raison de circonstances particulières, il a été reporté et devra permettre de mettre à jour un pan important du patrimoine commun, précisant que la première édition du séminaire sera initiée par l'Union des écrivains algériens à M'sila, a ajouté M. Chagra. De son côté, la présidente du bureau de «Beït El Chi'r» (Maison de la poésie) d'El Qayraouane (Kairouan, Tunisie)Mme Djamila El Majri, a souligné que l'histoire compte bien plus d'un évènement partagé entre la Tunisie et l'Algérie, le plus connu reste sans doute celui des évènements de Sakiet Sidi Youcef, lorsque le sang des deux peuples frères a été versé dans les bombardements par l'armée coloniale du 8 février 1958. Elle a en outre rappelé les liens qui unissent les villes de Tébessa et d'El Qaïraouane. La même intervenante a appelé à la multiplication de tels échanges qui ne peuvent que renforcer les échanges en matière culturelle. Des joutes poétiques ont été animées au cours de cette rencontre, par Saker El Djemou'i, Tayeb Abadlya, Sihem Cheriet, Abdelmadjid Guennez, Ali Gherar, Abdelmadjid Ferhat et Djamila El Majri.