Dans le cadre de la 3ème séance du séminaire Dream 2022 «Le script de la révolte. Écritures, consignations, transcriptions dans des mondes en révolution», une rencontre en ligne aura lieu le lundi 7 février 2022 de 14h30 à 16h30 avec Walid Bouchakour. Ce dernier est doctorant en French Studies à l'université de Yale. Ses recherches abordent la production littéraire algérienne des années 90 à nos jours. Son mémoire de magistère intitulé «Cartographie d'un roman urbain» (université d'Alger, 2013) portait sur la place de la ville dans Les Vigiles de Tahar Djaout. Journaliste culturel à El Watan, il a également publié dans Expressions maghrébines, Twala et Orient XXI. Sa réflexion porte sur les évolutions esthétiques et thématiques de la littérature algérienne en rapport avec les changements structurels et sociaux. Le débat sera animé par Elena Chiti, professeure associée en études moyen-orientales à l'université de Stockholm. La session, qui sera transmise via Zoom, se déroulera en français. Pour y assister il suffit de s'inscrire sur [email protected] À noter que cet événement est organisé sur l'initiative de «Dream - Dessiner et Acter les Révolutions en Méditerranée Arabe». Il s'agit d'un groupe de recherche transnational et transhistorique qui a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil européen de la recherche (ERC). Ces recherches sont basées sur les «Nouvelles approches des engagements littéraires/ écrire en temps de guerre».