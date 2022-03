Dar Abdellatif accueille, samedi prochain, une rencontre des plus importantes avec le réalisateur et producteur Lotfi Bouchouchi, placée sous le thème: «le processus de la réalisation de films en Algérie». En effet, dans le cadre de ses activités culturelles annuelles, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) organise une rencontre avec le réalisateur du film «Le puits», Lotfi Bouchouchi, destinée aux jeunes réalisateurs et aux étudiants des deux instituts (l'Ismas et l'Insp.

À noter que pour assister à cette conférence, la présentation du pass vaccinal est obligatoire aux personnes âgées de 18 ans et plus. Il est bon de rappeler que Lotfi Bouchouchi est issu d'une famille de cinéaste, le 18 mai 1964, à Alger. Il est diplômé de l'Éécole supérieure de cinéma et d'audiovisuel, Esec à Paris. Au début des années 90, il est premier assistant- réalisateur sur plusieurs longs métrages, entre autres, avec Merzak Allouache et Mohamed Chouikh... Depuis 1995, il est accrédité par l'État algérien pour couvrir l'actualité et travaille pour le compte de chaînes et agences de presse étrangères a l'instar de TF1, France 24 et Aptn.PTN.

Un riche parcours

À partir de l'année 2000, il a réalisé quelques documentaires et films publicitaires et surtout coproduit des longs métrages, entre autres, «Viva l'Aldjeri» de Nadir Moknache, «Barakat» de Djamila Sahraoui, «Ziara» de Nawfel Sahebtaba, «Rani myet» de Yacine Benelhadj et exécute la production de film tel que «Mandela's Gun» de John Irvin. En parallèle, il a produit plus de deux cents films publicitaires pour des annonceurs comme Henkel, Mobilis Coca Cola, Danone, Ooredoo etc.... En collaboration avec des agences de communication telles que Havas, Y&R, FP7 Mc Cann, MMC,DDB etc...

En 2014, il réalise un long métrage de fiction «Le Puits» qui a reçu des grandes distinctions a travers le monde et a représenté l'Algérie aux Oscars 2017, non sans des heurts avec le ministre de la Culture de l'époque? Azzedine Mihoubi.

«La gare» prochain long métrage

Côté actualité, Lotfi Bouchouchi vient de boucler le tournage de son tout dernier long métrage intitulé «La gare».

Cette comédie satirique a été tournée à Biskra. Elle est coproduite par le Centre algérien du développement du cinéma (Cadc) et Studio DS.

La postproduction sera

assurée par Machahou, la société de Belkacem Hadjadj. Actuellement,Lotfi Bouchouchi est en pleine phase de montage.

Le long métrage sera distribué par MD Ciné.

La musique du film sera signée par le grand maestro et compositeur Salim Dada qui a beaucoup de pain sur la planche en ce moment car préparant actuellement son spectacle ciné-concert sur le film moyen métrage «Hypnothesia» de Merouane Lakhdar-Hamina, qui sera donné le 7 mars prochain, sa «Symphonia pour cordes» pour le mois de mai, sans parler qu'il est chargé des festivités culturelles des Jeux méditerranéens d'Oran 2022.

Revenant au film de Lotfi Bouchouchi, «La Gare» est une critique de la société algérienne entre manigances et corruption, rythmée par le train qui arrive quand il peut, dans ce village reculé du désert algérien. Cô,té casting, on notera la participation des comédiens Nabil Asli, Mourad Saouli et Kamel Rouini notamment.

Un film qui captera sans doute l'attention du spectateur comme ce fut le cas avec son précédent film «Le Puits» qui avait remporté un franc succès auprès du public algérien y compris étranger en remportant de nombreuses récompenses.