Après «Complot» en 2007 et «Promesse de bandit» en 2018, Ahmed Gasmia, écrivain et journaliste est revenu avec un nouveau roman, «Les Peuples du Ciel», édité chez Frantz Fanon. Sélectionné parmi les six finalistes du prix Orange du livre en Afrique pour son édition 2021, ce roman raconte l'histoire d'une planète au xxivème siècle, gérée par une entreprise terrienne où des expériences illégales sur des enfants provoquent une anomalie génétique qui accélère le vieillissement. Ces enfants qui atteignent l'âge adulte en quelques mois, donnent naissance à deux communautés rivales qui vont inventer leurs langues et leurs croyances et se faire la guerre au nom de ces religions. Il sera le samedi 9 octobre de 15h00 à 17h00 à l'Institut français d'Alger (centre-ville). La rencontre sera modérée par Ammar Ingrachen, directeur des éditions Frantz Fanon. Réservation par mail à l'adresse: [email protected] Initié par la Fondation Orange en 2019, le prix Orange du livre en Afrique, récompense comme son nom l'indique, les romans ou recueils de nouvelles écrits en français par un auteur africain et publié par un éditeur du continent.

*Rencontre littéraire à la Librairie Point-Virgule à Chéraga avec l'écrivain, passé maître dans le genre de la science-fiction et qui parraine, cette année, la seconde édition du concours d'écriture de l'Institut français d'Alger.