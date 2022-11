Une conférence-débat du plasticien Denis Martinez aura lieu le 29 novembre à 13h30 à la salle des conférences de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts d’Alger. Denis Martinez est un artiste peintre algérien natif de l’Oranie. Il est l’un des plus importants artistes algériens contemporains. Il raconte à travers son œuvre l’histoire artistique de l’Algérie contemporaine. Plusieurs de ses réalisations sont exposées à l’Institut du monde arabe à Paris. Membre fondateur de Raconte Arts,il revient, sur la création de ce festival, dont plusieurs éditions ont été organisées dans différents villages de Kabylie. Aux côtés de Hacene Metref, Denis Martinez se penche sur le mouvement associatif culturel en Kabylie. L’idée qui a germé en 2003 a pris racine et a continué son bonhomme de chemin. Le village de « Béni Yeni » dans la wilaya de Tizi Ouzou était devenu le lieu incontournable des artistes, plasticiens, musiciens venus des quatre coins du pays. « Partage et humanité » en était le mot d’ordre. Depuis l’événement ayant pris de l’ampleur, Raconte Art s’est mis à accueillir des artistes de l’étranger. La manifestation s’est arrêtée en raison de la pandémie liée à la Covid-19. Pour rappel, Denis Martinez est né, en 1941 dans l’Ouest algérien, à savoir à Marsat El Hadjadj dans la wilaya d’Oran. Passionné de peinture dès son plus jeune âge, il dessinait des paysages et des scènes de la campagne oranaise. Il a rejoint l’école des beaux-arts d’Alger puis de Paris, avant de devenir, en 1963, professeur à ladite école. À son actif plusieurs expositions, récompensé à de nombreuses reprises, notamment par un Prix de peinture de la ville d’Alger en 1975. Exilé par la suite à Marseille, où il vit et travaille depuis l’an 2000, il continue toutefois à peindre et à être actif dans la sphère culturelle en Algérie. À noter qu’en 1967, Denis Martinez est l’un des initiateurs du mouvement « Aouchem » comme revendication solide à notre héritage séculaire berbère tout en étant ouvert sur le modernisme en fervent défenseur des libertés qu’il est. À noter que la rencontre à l’Esba est libre et gratuite.