La librairie L'Arbre à dires, sise au 48 boulevard Sidi Yahia abrite le jeudi 09 décembre une rencontre littéraire unique en sin genre et pour cause!

Cette dernière sera consacrée au genre polar. En effet,les ambassades scandinaves organisent, en collaboration avec la librairie l'Arbre à dires, une rencontre littéraire placée sous le thème «Nordic Noir».

La rencontre qui se tiendra à partir de 17h00 sera marquée par la présence de l'ambassadrice de Finlande, Son Excellence Madame Marja Joenusva, l'ambassadeur de Norvège, Son Excellence Monsieur Knut Langeland, l'ambassadeur de Suède, Son Excellence Monsieur Bjorn Haggmark, l'ambassadrice du Danemark, Son Excellence Madame Vanessa Vega Saenz. La rencontre verra la participation des écrivains suivants: Mme Anne Mette Hancock, Mme Ingrid Hedstrom et M. Adlène Meddi.

La rencontre sera suivie d'une collation à partir de 19h. Pour réserver, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante: [email protected]

Pour info, le polar nordique, caractérisé par la présence de héros maussades et de femmes fortes, est devenu un véritable phénomène d'édition dans le monde depuis maintenant plus de 10 ans.

De nombreux auteurs nous entraînent dans des enquêtes sur des meurtres qui viennent bousculer la tranquillité de la vie quotidienne scandinave.

Certains best-sellers se sont vus déclinés en série, comme la saga Millénium, ou d'autres thrillers ont été adaptés en film.