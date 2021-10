L'historien et journaliste Amar Belkhodja, membre fondateur de la Fondation Emir Abdelkader a mis l'accent, samedi, sur la nécessité d'approfondir la réflexion autour de la pensée et des valeurs du fondateur de l'État algérien moderne. Lors d'une conférence sous le thème «Émir Abdelkader...aveux des ennemis et amis» organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) à Dar Abdelatif (Alger), Belkhodja a insisté sur l'impératif d'étudier tous les aspects liés à ce personnage d'exception et d'approfondir la réflexion sur sa pensée, sa culture, ses aspects spirituels et religieux et sa lutte contre le colonisateur.

Le conférencier a rappelé les batailles livrées par l'Émir Abdelkader contre le colonisateur français, alors qu'il avait à peine vingt ans, évoquant sa période d'emprisonnement et d'exil ainsi que les souffrances qu'il a endurées avant de s'installer en Syrie. Il a tenu à rappeler les positions humanitaires de cet homme qui bannissait la violence et était clément envers les prisonniers de l'Armée française.

Les valeurs et les qualités de l'Émir Abdelkader lui ont valu la reconnaissance des généraux français, a-t-il dit, citant des positions humanitaires ayant suscité l'admiration de ses ennemis. La conférence a été suivie d'un riche débat qui a permis aux participants de formuler des propositions, notamment la préservation des réalisations de l'Emir, tant intellectuelles que matérielles, ainsi que la réalisation d'ouvrages historiques ainsi que des films cinématographiques et des films documentaires sur ce personnage. Les intervenants ont appelé, entre autres, à encourager la recherche scientifique universitaire et à organiser des rencontres sur l'Émir Abdelkader. Amar Belkhodja compte à son actif plus d'une trentaine d'ouvrages dont «Massacres du 8 mai 1945» et «Barbarie coloniale en Afrique».