En ce mois de septembre, Maxime Zecchini, musicien multi-récompensé, sera en minitournée en Algérie. Il y présentera un récital de piano riche de par son répertoire et ses sonorités. C'est à l'initiative de l'Institut français d'Algérie que le pianiste donnera son récital en premier lieu au public oranais, mardi 20 septembre à partir de 18h30. Alger accueillera par la suite Zecchini et ce, le

22 septembre à l'Institut français à partir de 20h30. Constantine prendra le relais le 24 septembre à 18h à l'Institut français avant de laisser place à la dernière halte: Annaba, le 25 septembre. Lauréat de multiples concours internationaux, Maxime Zecchini détonne par sa démarche:: mettre à l'honneur le répertoire pour la main gauche. En fait l'artiste soutient que l'idée lui serait un jour venue d'explorer ce répertoire «en étudiant pour la première fois le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Le prodige d'avoir l'impression d'entendre deux mains alors que seulement cinq doigts jouaient m'a fasciné». Le programme du récital de ce virotisue du piano se decline comme suit: Debussy: Trois Préludes (deux mains) Alkan: Fantaisie opus 76 (main gauche), Debussy: Clair de Lune (deux mains) Sancan: Caprice Romantique (main gauche), Massenet: Méditation de Thaïs (main gauche), Saint-Saëns: Samson et Dalila (deux mains), Ravel: Concerto pour la main gauche. (main gauche), Fauré: Après un rêve (main gauche) et Michel Legrand: Suite sur les Parapluies de Cherbourg (deux mains).

Pour assister au récital d'Oran, Il vous suffit d'écrire à [email protected] Et pour récital d'Alger, il vous suffira d'écrire également à.