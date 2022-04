Une vaste opération de réaménagement des salles d'exposition du Musée national public «Abdelmadjid Meziane» de Chlef, portant, notamment, sur la modification des thèmes et des dispositions des pièces archéologiques exposées au public, selon les normes en vigueur, a été entamée, a fait savoir la direction locale de la culture et des arts. Cette opération ciblant les salles d'exposition principales du musée «Abdelmadjid Meziane», à travers notamment, l'intégration de nouveaux espaces et la modification des méthodes d'exposition, s'inscrit dans le cadre de la valorisation et de la réhabilitation des différentes structures culturelles locales, notamment les musées, a indiqué à l'APS, le premier responsable local du secteur, Mahmoud Djamal Hasnaoui. Ces nouvelles modifications permettront aux visiteurs de mieux saisir la portée des différentes pièces exposées, remontant, entre autres, à la préhistoire, à l'époque romaine, à la civilisation islamique et à l'ère contemporaine. «La direction de la culture et des arts redouble d'efforts pour l'achèvement des travaux dans les meilleurs délais, afin de rouvrir les salles d'exposition au public dans les prochains jours vu que nous sommes en pleine célébration du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai), période durant laquelle une affluence considérable de visiteurs est enregistrée au niveau du musée», est-il ajouté de même source. D'autres expositions sur le patrimoine immatériel de la région sont, également, organisées, au titre des activités du Mois du patrimoine, notamment au musée d'El Asnam et au musée «El-Djira Ali» de Ténès.