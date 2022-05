La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé, samedi soir à Alger, la «réactivation imminente» du Conseil national des arts et des lettres (Cnat) avec de nouvelles mesures tendant à «améliorer la vie des artistes». S'exprimant lors d'une rencontre avec les artistes au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, à l'occasion de l'Aid El Fitr, la ministre de la Culture et des Arts, a annoncé «l'installation prochaine» du nouveau bureau du Cnal, lequel sera doté de «nouvelles prérogatives et d'une batterie de nouvelles lois en faveur d'une meilleure prise en charge des préoccupations socioprofessionnelles des artistes». La rencontre a également, permis à la ministre de faire part aux artistes de la reconnaissance de l'Etat algérien envers eux, «acteurs, par leur créativité prolifique», de la «protection, la sauvegarde et la promotion de l'héritage culturel algérien». Rappelant les contraintes artistiques et les difficultés sociales engendrées par la pandémie du Coronavirus durant plus de deux ans, où toute activité culturelle était suspendue, Soraya Mouloudji a réitéré «la disposition permanente» de son département à «soutenir et accompagner les artistes de toutes les disciplines».