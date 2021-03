La dernière production Disney, «Raya et le dernier dragon», sera en projection à Alger, du 25 mars au 9 avril et ce, dans deux salles de la capitale et ce, grâce à la boîte de distribution MD Ciné.

En effet, l'Office national pour la culture et l'information (Onci) a dévoilé aujourd'hui le programme des projections du film d'animation, qui s'étalera du 25 mars au 9 avril prochain.

Les salles Ibn Khaldoun (Alger-Centre) et Sahel (Chéraga) seront les hôtes des projections. Ces dernières se dérouleront toutes à 14h en semaine, et à 15h et 18h les vendredis. Sorti le 3 mars 2021, Raya et le dernier dragon est le dernier film Disney. Il suit les aventures de la guerrière Raya, en quête de Sisu, le dernier dragon du monde pour rétablir la paix dans son pays où cinq tribus se font la guerre depuis toujours.

Le prix du ticket de cinéma ne devrait pas excéder 500 DA pour ce film.