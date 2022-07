Le journaliste Youcef Yahia sort son premier livre en langue arabe, intitulé «De et jusqu' en enfer». Cet ouvrage est le fruit de ses dix ans de carrière professionnelle dans le domaine du journalisme, un travail qui a donné naissance à un roman qui raconte le vécu d'un jeune Algérien issu de la casbah d'Alger et qui a choisi d'émigrer en prenant la voie de la migration clandestine «El harga».

En effet, c'est en retraçant l'histoire véridique d'un jeune Algérien qui a choisi la voie de la migration clandestine, accablée de risques, de peine, de pertes diverses, d'oppression et de mort que le journaliste Youcef Yahia s'est retrouvé face à l'évidence de raconter l'histoire du protagoniste de son premier roman «Mohamed» fugitif de l'enfer de son pays natal à l'enfer de l'exil par le biais de «El harga». Aujourd'hui et ainsi après deux ans de travail, le journaliste Youcef Yahia annonce la sortie officielle de son livre, ce mardi 12 juillet à partir de 17h30 à l'hôtel Hani, situé à côté de city center Carrefour, El Mohamadia. «Un livre, un roman, une histoire, un témoignage qui porte un vécu et quel vécu, cet ouvrage parle à chaque âme qui souffre, qui frôle la mort, mais qui, en même temps s'accroche à la vie dans l'espoir de survivre.»écrit l'auteur. Pour rappel, Youcef Yahia est journaliste algérien né en 1991 à Alger. Il est diplômé d'un master en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Alger 3, la production télévisuelle a été sa première station professionnelle en 2012 avant d'entamer une carrière dans le journalisme et l'animation télé.

L'année 2014 était marquée par le début de sa carrière radiophonique sur les ondes de la radio «JIL Fm». À travers son émission intitulée «3ich Tchouf» Youcef Yahia avait reçu deux Prix du meilleur programme radiophonique, le Premier Prix était décerné par le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme le 25 novembre 2016 qui était consacré au meilleur programme traitant le sujet de la violence à l'égard de la femme. Son Deuxième Prix était décerné par l'Ua étéNICEF dans le cadre du concours des prix des médias le 22 Décembre 2016, Youcef Yahia avait réussi à décrocher la première place grâce à son enquête qui traitait les dangers d'internet auxquels sont confrontés les enfants. En réalisant une enquête sur la migration clandestine «El haraga» en Europe, il décide d'entamer l'écriture une année plus tard, après avoir été inspiré par l'histoire de «Mohammed», le protagoniste de son premier roman, une interview qui s'est ensuite transformée à une évidence de raconter l'histoire du jeune migrant algérien, en transmettant la souffrance qui peut être partagée avec ceux qui ont choisi de prendre la mer, fuyant l'enfer. Actuellement, Youcef Yahia est journaliste et producteur de programmes à la chaîne Elkass au Qatar. Une vente dédicace est prévue après la présentation du roman, une partie des revenus sera versée au profit d'une association caritative de la casbah d'Alger là où le protagoniste a vécu et grandi.