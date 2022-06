Le nom de l'heureuse lauréate a été annoncé par Nabila Gouméziane, directrice de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou lors de la cérémonie de remise de prix organisée mardi dernier à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri en présence de nombreux écrivains, poètes et hommes de culture.

L'écrivaine Rachida Bensidhoum, originaire d'Iboudraren dans la wilaya de Tizi Ouzou, a été récompensée pour son roman «Icenga n talsa» (Les ennemis de l'humanité) paru aux éditions Achab, spécialisées dans le livre amazigh et dirigées par l'un des piliers du combat identitaire amazigh, Ramdane Achab. Il s'agit, pour rappel, de la première édition de ce prix qui porte le nom de l'auteur du premier roman écrit en langue amazighe, à savoir Belaïd Ath Ali, auteur du roman «Lwali n wedrar». Ce prix est co-organisé par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou, l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou et l'association culturelle «Ithran n usirem».

Le roman «Icenga n talsa» de Rachida Bensidhoum a eu les faveurs des jurés parmi les onze textes ayant concouru lors de cette première édition. Très émue, Rachida Bensidhoum a affirmé être profondément honorée par cette distinction qui constitue d'abord et avant tout une reconnaissance envers le roman amazigh en particulier et la culture et la langue amazighes de manière générale.

La cérémonie de remise du prix «Belaïd Ath Ali» s'est déroulée dans le sillage de la célébration de la Journée nationale du livre et des bibliothèques.

Plusieurs universitaires chercheurs dans le domaine amazigh étaient présents à cette cérémonie à l'instar de Nadia Berdous, Hacène Helouane, Lyès Belaïdi, Saïd Chemakh, Djamel Laceb, Takfarinas Nait Chabane, Mohand Akli Salhi,... Il y a lieu de préciser que le même roman de Rachida Bensidhoum est nominé pour l'obtention du Grand prix Assia-Djebar du roman dont les résultats seront annoncés le 30 du mois en cours.

Rachida Bensidhoum fait partie de la nouvelle vague d'écrivains d'expression amazighe ayant fait ses preuves ces dernières années. Elle a publié plusieurs livres dont le roman primé ainsi qu'un autre roman intitulé: «Lhif d usirem».

La romancière et poétesse Rachida Bensidhoum est née le 16 novembre 1987 au village Darna, dans la commune d'Iboudraren (Ath Yanni). Après l'obtention de son baccalauréat en 2013, elle s'inscrit au département de langue et culture amazighes de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou. Elle obtint sa licence puis un master en langue et culture amazighes en 2016. Actuellement, elle est doctorante dans la même université. Rachida Bensidhoum a depuis toujours eu un penchant pour l'écriture et la littérature de manière générale.

Son amour indéfectible pour sa langue maternelle l'a poussé, non seulement à consacrer ses études supérieures et ses recherches universitaires à la langue et culture amazighes, mais aussi à opter pour tamazight afin d'écrire ses romans et sa poésie.

En plus de ses deux romans, Rachida Bensidhoum a aussi publié deux recueils de poésie. Il s'agit de «Keltouma, yemma taâzizt» et «Init-as i gma».