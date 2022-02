Le vendredi 25 février 2022 à partir de 18h30, le Centre culturel algérien, sis à Paris, organise une soirée consacrée à l'oeuvre de Rachid Koraïchi, en présence de l'artiste. Amis et complices d'un chemin de vie vont livrer leurs visions, avec les yeux et avec le coeur, de près de soixante ans d'une carrière artistique internationale. L'art est cette part d'humanité qui éclaire nos destins, mais pour Rachid Koraïchi la solidarité en est l'autre versant. «L'art est un front» comme il aime à dire, et ces deux aspects seront évoqués lors de cette soirée avec, notamment Laurent Boullard, journaliste et réalisateur qui présentera un documentaire sur Rachid Koraïchi intitulé «Tu manques même à mon ombre...»(Djinn Productions, 60 mn). Pour sa part, Ferrante Ferranti, photographe voyageur, proposera un parcours en images de l'oeuvre de l'artiste. Mounir Bouchenaki, quant à lui, figure incontournable de la lutte pour la préservation du patrimoine universel dans diverses institutions internationales, évoquera aussi le travail colossal de Koraichi. Autres invités, on citera Ahmed Djebbar, professeur émérite, chercheur en histoire des sciences et des mathématiques et enfin Boualem Gueritli, qui dévoilera son documentaire qui fait le portrait de «Rachid Koraïchi: L'art et la foi». Une soirée riche en perspective. A ne pas rater donc pour les chanceux qui se trouvent à Paname.