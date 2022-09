Le long métrage «Nos frangins» du réalisateur Rachid Bouchareb a été sélectionné pour être proposé aux Oscars 2023 au nom de l'Algérie, annonce le comité de sélection algérien dans un communiqué.»Nos frangins» a été sélectionné parmi trois autres films, «Houria» de Mounia Meddour, «Halim Erraâd»de Mohamed Benabdallah et «La dernière reine» coréalisé par Adila Bendimerad et Damien Ounouri. Cette première sélection lance le film dans la compétition pour décrocher une place dans la short-list des oeuvres retenues pour le Prix du meilleur film étranger.Le comité de sélection présidé par Mohamed Lakhdar Hamina est composé de professionnels du cinéma comme Yasmine Chouikh, Fawzi Saïchi, Hassan Kechach, Ali Mahfiche ou encore Salim Aggar.Sur la base d'un scénario cosigné par le réalisateur et la romancière algérienne Kaouthar Adimi, «Nos frangins» restitue l'affaire Malik Oussekine, un étudiant algérien mort suite à des violences de la police française dans une manifestation estudiantine à Paris. Rachid Bouchareb avait déjà représenté l'Algérie aux Oscars en 2011 avec le film «Hors la loi». On se rappelle de la, polémique suscitée par cette oeuvre cinématographie lors de sa présentation au festival de Cannes et sur les écrans en septembre 2010. Le film en question raconte les parcours de trois frères, témoins des massacres de Sétif en mai 1945 et qui vivent ensuite en France, où ils seront plongés dans les excroissances en métropole de la guerre d'indépendance algérienne. «Symptôme du retour en force de la bonne conscience coloniale dans certains secteurs de la société française, avec la complicité des gouvernants, un député a lancé une campagne contre ce film avant même son achèvement», avait écrit le journal Le Monde dans un de ses articles critqiues publié en mai 2010. Le journal avit ajouté qu' «une campagne relayée - ce qui est plus grave - par un secrétaire d'Etat». À l'automne 2009, fâché de la manière dont le scénario évoquait les massacres de Sétif et l'aide apportée par des Français aux militants algériens, le député UMP des Alpes-Maritimes Lionnel Luca, vice-président du conseil général de ce département, a discrètement saisi le secrétaire d'Etat à la Défense et aux Anciens combattants Hubert Falco, par ailleurs maire de Toulon, rapporte toujours le même journal.