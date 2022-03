Avant le film de clôture, place à la table ronde! L'avocate Aouicha Bekhti, l'écrivain Amine Zaoui, la réalisatrice Yasmine Chouikh, et la comédienne Leïla Touchi ont formé le panel de discussion autour des violences faites aux femmes en Algérie et ce, lors d'un débat des plus passionnants animé à la Cinémathèque algérienne jeudi après-midi.

Une façon pour revenir sur la thématique soulevée par l'événement «No Means No!»qui a abordé la question de la violence faite aux femmes et de l'égalité à travers une série de films des plus intéressants du 15 au 17 mars, à Alger.

«La femme est encerclée partout, menacée dans une situation de violence continue» soulignera en préambule Amine Zaoui lors du débat, en réponse à la question du modérateur Moncef Ait kaci sur son point de vue sur cette manifestation et le sujet débat. Commentant les chiffres sur le fémincide en Algérie, Yasmine Chouikh relèvera: « Ce qui est triste est qu'on est choqué par un chiffre, alors qu'au fond on sait que c'est un chiffre minium. Ce n'est même pas le vrai chiffre.».

À propos des femmes qui abandonnent souvent leurs plaintes après l'avoir déposée au niveau du commissariat, Madame Aouicha Bekhti expliquera que c'est dû à la pression du milieu social et familial. «Ce qui est grave est que pour beaucoup ce sont aussi des femmes cadres, qui travaillent, qui sont par ailleurs très débrouillardes, mais quand il s'agit de ça, il y a quelque chose qui se passe dans notre société qui fait que c'est la femme victime qui devient coupable si jamais elle se plaint. Elles ne vont pas jusqu'au bout. Il faut les forcer à le faire», dit -elle tout en arguant que la loi sur la violence en Algérie demeure «très insuffisante» Evoquant les deux cas de féminicides qui ont défrayé la chronique ces dernières années, à savoir les assassinats de Razika de M'sila et Amira de Constantine, elle expliquera leur médiatisation par le fait qu'elles aient été tuées par des harceleurs de rue. « On n'aurait jamais entendu parler d'elles si cela n'avait pas eu lieu dans la rue.».

Des lois existent, mais peu appliquées

Prenant la parole, Leïla Touchi, émue, racontera sa mésaventure en 2018 quand elle s'est fait harceler verbalement, physiquement jusqu'aux menaces de mort. Elle soulignera sa «différence» en tant que femme comédienne qui ne fait pas un métier comme toutes les femmes du quartier et n ayant pas le même emploi du temps qu'elles, dans une région un peu isolée que Fouka.. Motif d'agression: «Salir l'image du quartier du fait de sortir la nuit, d'être comédienne, de porter une robe....».

Leila Touchi soulignera aussi le fait que ses premières plaintes n'ont pas eu de suite. Pis encore, les gendarmes lui reprocheront d'être sortie la nuit.

« C'est tout le temps la femme qui a tort» dira t-elle avec colère. Fort heureusement pour elle, Leïla Touchi avouera avoir une famille qui la soutient depuis toujours. Evoquant le côté juridique, l'avocate dira que la femme qui se fait agresser doit aller consulter un médecin légiste. Maintenant, grâce à la nouvelle loi sur la santé, elle peut avoir un certificat descriptif chez un médecin et elle dépose plainte. Malheureusement, c'est cette démarche qui est très difficile à faire.. car même les policiers tentent parfois de dissuader la femme.». Et de renchérir: «La solution est qu'il y ait de plus en plus de plaintes. Il faut oser.

La loi est là, elle est insuffisante, mais elle est là. Elle n'est pas pratiquée si les femmes ne déposent pas plainte.».

Féminisme en Algérie

Madame Aouicha Behkti évoquera les violences subies par les femmes au volant. «Chose que l'on ne fait pas aux hommes.» Elle attribuera cela à un phénomène d'un ordre «culturel» très répandu chez nous. Et de souligner que la première violence envers les femmes est d'ordre «institutionnelle». Il s'agit du Code de la famille.

Pour Amine Zaoui, la faute incombe à l'école qui est «malade» qui fabrique « des générations malades» et ce depuis des années 1970 avec l'arrivée des Frères musulmans. «Ce qui a engendré plus tard l'islamisation de la société. C'est l'école qui a fait ça.» Et de poursuivre: « la culture féminicide vient de la culture populaire. À la fac où j'enseigne, je vois des étudiantes victimes de cette idéologie machiste.

Pour la combattre, il faut revenir à l'école et à la pédagogie, à la culture» (...).. Amine Zaoui pointera du doigt l'absence de l'État pour appliquer ces lois ainsi que les «réseaux sociaux qui font ravage aussi sur les femmes» arguera t-il. Amine Zaoui estimera aussi que «le féminicide c'est l'affaire de l'homme, pas uniquement les femmes. Il s'agit de condamner, de se comporter correctement et faire justice aussi pour sa fille, sa femme, sa voisine etc.C'est aussi ça, la leçon que les hommes peuvent donner». Il relèvera aussi l'importance du rôle de l'intellectuel dans la participation à cet éveil-là.

« Le combat de la femme est un combat avant tout de l'homme.». Abordant la notion d'émancipation de la femme, Yasmine Chouikh remettra en cause ce terme en s'interrogeant sur le vrai sens donné à ce mot. «Ça veut dire quoi être émancipé? Est-ce qu'une femme émancipée c'est juste dans la façon de s'habiller ou c'est la liberté de prendre ses propres décisions?».

La femme ennemie de la femme?

Evoquant le féminisme, Aouicha Bekhti dira que le problème vient de la vision qu'on a de la femme et du projet d'une société qu'on veut défendre. «J'aspire à vivre comme tout le monde au XXIème siècle. Je ne veux pas ressembler à la Française. Je suis Méditerranéenne. Je lui ressemble de nature. (...) dans le Code de la famille on fait de l'homme un oppresseur. On veut juste un projet de société moderne et égalitaire, celui de mon temps, pas avec des règles du XVème siècle. La revendication du féminisme est une revendication de justice sociale.».

À la question de savoir si c'est vrai que la femme est l'ennemi de la femme, Leïla Touchi réfutera cet argument tout en indiquant toutefois, qu' «elle contribue» et de souligner

«qu'elles soient nos mamans, nos soeurs, nos grands-mères...il y a des tas d'exemples qui font mal au coeur». Abondant dans le même sens, Yasmine Chouikh dira que «même la femme a sa responsabilité. C'est elle qui éduque les enfants à la maison.

Malheureusement, elle reproduit les mêmes schémas archaïques. Ce modèle patriarcal est toujours dominant chez beaucoup de familles...

Etre une femme ce n'est pas être ennemi de l'homme. On est plutôt face à une mentalité..» Parlant comme auteur, elle estimera que ses personnages féminins sont «des femmes complexes comme dans la vie. Des femmes qui peuvent être tout, gentilles, méchantes, victimes etc. Vivre dans une société patriarcale c'est du féminisme tous les jours...». Et Aouicha Beckhti de se demander: «Si les femmes représentent 17% de la population active, alors qu'on nous dit que 65% du taux de réussite au bac sont des filles, on se demande où elles sont sur le terrain? Et encore, 17% elles ne sont pas toutes des universitaires...l'égalité, on est loin.. Dans la loi du travail, la femme et l'homme sont égaux, mais dans la réalité c'est autre chose.» Et de renchérir: «Il faut que les intellectuels, les artistes, les dramaturges participent à la conscientisation de la société...».

Rappelant les problèmes de censure qui prévalentut à la télé, Yasmine Chouikh évoquera les difficultés qu'elle rencontre aussi au cinéma quant à la l'écriture d'un scénario quand il s'agit du personnage féminin. Elle dira être tiraillée entre les différents bailleurs de fonds qui veulent imposer leur vision sur quel profil de femme faut- il brosser dans un film.

Tout comme Yasmine Chouikh, Leila Touchi dénoncera aussi le fait que beaucoup ne savent pas faire la différence entre le personnage et la comédienne, allant jusqu'à juger la tenue du personnage dans le film..

« Quand je suis dans la rue je redeviens Leïla Touchi. Et je ne veux pas qu'on me critique sur quelque chose qui fait partie de mon travail.. C'est très compliqué pour les gens de faire la part des choses..».

La culture est la solution

Revenant au féminisme, L'avocate dira que ce dernier est «un combat pour la dignité. C'est tout. Je n'ai rien contre les hommes à condition qu'ils se battent à mes côtés. Soit on avance ensemble, soit on stagne et on recule.

On demande aux hommes d'être à nos côtés, ni devant ni derrière. Nos références sont algériennes.

Le pays qui a donné naissance à une Djamila, Zohra et Hassiba ne peut pas réprimer ses femmes!»

Pour Amine Zaoui une des causes de cette régression des mentalités envers les femmes est due aussi aux prêches des imams qui s'attaquent souvent aux femmes. «Ces discours des mosquées parviennent dans les écoles.»Et de conclure le débat en affirmant: «Je dirai que le jour où la culture rayonnera à la place de la religion, le pays ne se portera que mieux.». Apres ce passionnant débat, la cinémathèque a accueilli le bijou cinématographique du jeudi soir. Une projection d'un film algérien en trombe dans une salle comble!

Le film «Soula» de Salah Issaâd a eu lieu en présence de sa comédienne principale, Soula Bahri et Idir Benaibouche, le réalisateur n'ayant pas pu venir car pris par la tournée de son film en France. Ce dernier, inspiré de la vie de Souhila Bahri, dénonce les conditions terribles que vivent les femmes célibataires en Algérie et ce, à travers un road trip nocturne où la protagoniste cherche où passer la nuit en attendant de récupérer son bébé donné, croit -elle, dans un lieu sûr...Un film très émouvant, tout comme les courts métrages projetés la veille, ainsi que ce documentaire de Samaher El Quadi intitulé «As i want».

Un excellent film d'une réalisatrice palestinienne qui vit en Egypte. Abordant avec poésie et subtilité son état de mère ainsi que son rapport intime avec sa mère décédée, la réalisatrice dénonce les violences que les femmes ont subies à la place Tahrir durant la révolution égyptienne. Elle évoque aussi, en présence de son jeune fils, son combat quotidien pour se défendre dans la rue égyptienne tout en lui inculquant ce qu'est lutter pour ses droits. C'est ainsi que s'acheva «No means no! Algérie».

Un événement initié par Lynda Belkhiriya et Keral Production à sa tête Farid Benlagha qui n'est pas à son premier event en Algérie...

A refaire!