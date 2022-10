Un évènement multidimensionnel et à grande échelle, qui commencera ce 05 octobre au jardin botanique d'El Hamma à partir de 15h et se poursuivra jusqu'au 07 octobre avant de rejoindre Oran du 12 au 14 octobre. Cette manifestation qui allie la haute technologie à l'art se met en marche dans les coulisses déjà depuis quelques jours, puisque les équipes sont en plein préparatifs d'arrache-pied que ce soit au niveau de Dar Abdellatif ou encore à l'école des beaux- arts d'Alger. Le nom de cet événement pas comme les autres? No logo! «En partenariat avec la Forem, l'association Echos Electrik arrive en Algérie avec No Logo, un projet de promotion artistique et culturelle trans-maghrébin à dimension collaborative. Décentralisé et itinérant, il se présente sous la forme d'une structure gonflable, La Bulle, nomade et éphémère, bâtie avec la participation des différents partenaires dans les villes où le projet fait escale». peut-on lire dans le communiqué de presse.

Ateliers, résidences et performances

«À l' occasion de cette première tournée algérienne, No Logo traversera le pays en démarrant à Alger du 5 au 7 octobre pour ensuite rejoindre Oran du 12 au 14 octobre 2022.

Le projet se déroule en deux phases: d'abord, les ateliers d'expérimentation et résidences artistiques, qui ont débuté en septembre à Alger et Oran et qui seront dédiés aux nouvelles technologies ainsi qu'à la création numérique. Développés par des acteurs indépendants -artistes, ingénieurs, designers ou musicologues- en partenariat avec des structures locales, les résultats de ces ateliers viendront enrichir la programmation artistique de la tournée.».

Un programme artistique alléchant donc qui «convie également la jeunesse algéroise et oranaise avec une Carte blanche à la ville, un moment où l'espace est mis à disposition des artistes, collectifs et acteurs locaux pour leur offrir un espace d'expression face au public.» Il est bon à savoir ainsi que «le collectif La Bulle est animé par une jeune équipe pluridisciplinaire. Sa mission est de promouvoir des activités socioculturelles et artistiques dans une logique de développement local.

La Bulle propose une nouvelle expérience entre espace confiné et plein air. Nomade et éphémère, elle offre à ses participants une immersion dans une architecture surprenante, où peuvent se croiser musiques, arts plastiques, projections, et autres expressions créatives.»

En résumé: «Du 5 au 14 octobre, La Bulle se transformera en un espace de rencontre, de transmission et de diffusion en programmant des ateliers, des performances et des projections.»Vous l'aurez compris, l'originalité de cet événement est non seulement la pertinence de son programme, mais surtout la singularité du lieu proposé pour le déroulement de ces activités.

À noter que des concerts seront animés en soirée. Pour le premier jour, Zaki Project viendra étrenner cette soirée pas comme les autres par ses airs chaâbis gnawis avant de céder la place à de l'installation artistique et de la musique électronique avec le concept El Moutanakil avec Chxxou, Isoler et Shinigami San. De la musique, elle sera aussi présente à Oran. Abordant les notions d'interaction entre le son et le visuel, ce sera pour l'artiste musicologue Anas Ghrab (Tunisie), accompagné de Oussama Becissa et Tarek Bradaï, deux musiciens algériens, de repenser la façon de présenter leur pratique musicale. Le résultat de cette expérience qui se passe sur Institut franc¸ais d'Oran - CCF d'Oran, sera présenté sous forme d'une performance audiovisuelle exprimée à travers des instruments acoustiques et numériques. Aussi, c'est le rendu de trois ateliers qui seront proposés au sein de la Bulle.

Le premier est consacré au «video Mapping» et sera encadré par Vincent Sanjivy. Pensé comme une initiation à la synthèse sonore et à la création de visuels génératifs. Cet atelier se basera essentiellement sur le logiciel Touchdesigner, outil de référence en création audiovisuelle en temps réel.

Les bases de la MAO (musique assistée par ordinateur) seront abordées tout comme l'utilisation de contrôleurs et séquenceurs MidiI.

Les participants se verront introduire également les fondements de la synthèse sonore analogique et différentes techniques de génération visuelle. Ce dernier a lieu au jardin d'Essai d'El Hamma, les 05, 06 et 07 octobre de 15h00 à 17h00 mais aussi les 12, 13 et 14 octobre, au Palais du bey à Oran.

Le second atelier est lié à «la photographie mobile». Sous forme de déambulation dans le jardin botanique du Hamma, les participants auront pour objectif de créer, à l'aide de leurs téléphones mobiles, une narration visuelle à partir de leurs explorations des écosystèmes qu'offre le jardin. Développer leur propre méthodologie en maîtrisant les prises de vue et les aspects esthétiques. Même lieu, mêmes heures. Le 3eme atelier est quant à lui accès à l'interaction audiovisuelle et sera encadré par Anas Ghrab.

Des expériences immersives uniques

L'objectif de cet atelier est d'introduire les participants aux techniques numériques de la transformation d'un son, parallèlement à la transformation d'un objet visuel généré. Suite à une présentation d'un choix de paramètres numériques utilisés dans la pratique artistique, on explorera quelques méthodes simples pour leur modification par mouvement. On verra comment ce type de contrôle, par ses gestes souples, impacte efficacement et naturellement les objectifs artistiques.

Enfin, il est bon de noter que depuis sa création en 2007, l'association Echos Electrik a développé d'importantes initiatives culturelles consacrées aux nouvelles formes d'expressions artistiques en lien avec les nouvelles technologies. Elle est à l'origine de la création en Tunisie du projet E-Fest, dédié aux arts et cultures numériques, et produit depuis 2017 le projet «NO Logo» nouvelle initiative décentralisée se déployant dans les régions. Echos Electrik est également productrice d'Interca, initié en 2014, programme d'intervention in situ dédié aux formes d'expression artistique installatives et performatives.

En somme c'est à une véritable aventure immersive dans les travaux numériques combinés à l'artistique que le public est invité à visiter où il vivra assurément des expériences uniques, inoubliables!