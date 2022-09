«L'islam de mon enfance n'était pas un islam de terreur, de soumission, de violence et d'angoisse mais plutôt un art de vivre, un lieu puisant entre les hommes et les femmes de cette terre d'Algérie qui vivait les dernières heures de la domination française.

Notre vie d'alors était rythmée par la joie, les fêtes lumineuses que nous enfants attendions fébrilement...» écrit le docteur Jamil Rahmani dans le livre «Bien portant avec la médecine du Prophète».

Un livre coécrit avec le docteur Michel Canesi qui a bien connu l'islam à travers les différents pays qu'il a visités durant sa carrière de médecin. Tous deux auteurs de nombreux livres coécrits ensemble, ils viennent à nouveau de publier un nouvel ouvrage aux éditions Dalimen où ils relient la science à la religion, nous invitant ainsi à découvrir leur lecture du Coran, des Hadits et de la médecine du Prophète(Qsssl), telle relatée dans un magnifique texte écrit il y a six siècles par Jalal ad-Dine as-Suyuti, médecin soufi du Caire.

Du corps à l'âme

Un mot ressort des conseils du Prophète(Qsssl): «la tempérance». « Un savoir- vivre pour une vie saine, équilibrée, une écoute du corps et de l'esprit, de l'observation de la nature...prescriptions reprises par la médecine moderne», note-t-on.

En effet, «Michel Canessi et Jamil Rahmani ajoutent leurs prescriptions, leur verdict médical à ces soins et ces «recettes» médicales anciennes. Ce livre nous fait aussi découvrir des «textes empreints de culture et de poésie, qui nous invitent à la sagesse, à la rêverie» peut-on lire en quatrième de couverture». Aussi, partant des précepts du Prophète(Qsssl), ce livre nous permet de savoir comment rester en bonne santé? Quoi manger?

Le livre évoque le rapport entre le mouvement et le corps, les affections de l'âme, donne des conseils pour la préservation de la peau, les poils, les ongles, l'hygiène dentaire, l'hygiène mentale, mais aussi alimentaire, souligne les bienfaits de la prière et un peu plus loin du jeûne...

Le livre apporte quelques règles de vie en matière d'aliments, d'alicaments et substances végétales bénéfiques, tels le citron, le riz, la banane, le souak, le myrte, la myrrhe, la camomille, le payrus, l'ail et l'oignon, la menthe, la pastèque, les oeufs, les dattes, la canne, le sucre, la figue, le cumin, le henné, le vinaigre, le beurre, l'olivier, la viande, l'eau, le sel, le vin, le pain, l'abricot etc.

Djamil Rahmani relève son rapport parfois avec ces éléments lors de son enfance...l'ouvrage souligne également les bienfaits des fleurs de henné, le basilic, le jasmin, la rose, le pavot et ce tel dicté dans l'islam.

A contrario, le livre souligne aussi les interdits en islam, à savoir la gélatine, le tabac, les drogues.. Il permet aussi de connaître quelques traitements du temps du Prophète(Qsssl), notamment pour soulager de la fièvre, des douleurs abdominales, les hémorroïdes, etc.

Le livre se termine avec quelques annotations liées aux médicaments en terre d'islam. Et de lire en conclusion ces précieux conseils: «L'islam et ses recommandations, la sagesse qui émane des paroles du

prophète Mohamed(Qsssl)

sont un guide pour des millions de croyants sous toutes les latitudes.

La religion musulmane au quotidien est empreinte de bienveillance..»

Pertinent et fouillé

Pertinent, car alliant à la fois les propres du Prophète(Qsssl), mais aussi d'autres savants, notamment comme Avicenne, cet ouvrage nous permet de constater que la science

d'aujourd'hui demeure toujours étroitement liée aux leçons anciennes.

«Apres deux années passées dans le Coran, les hadits, les écrits d'As- Suyiti, nous sommes plus que jamais persuadés que la culture musulmane est puissamment liée aux civilisations qui l'ont précédée, elles l'ont irriguée...», peut-on lire dans la conclusion.

Document intéressant pour le savoir-vivre au quotidien, ce livre un peu pédagogique, accompagné de quelques illustrations en dessins anciens d'anatomie n'est pas barbant. Loin d'être trop scientifique, il vous permettra de vous familiariser avec les choses et aliments courants de notre quotidien telle la nourriture par exemple.

Outre la religion et la science, l'anthropologie y est aussi de mise dans ce livre qui permet de vulgariser à juste titre ce qu'on trouve dans notre assiette, tout en revenant au rapport intime qu'entretient l'auteur avec ces choses de la vie. Ou quand l'affectif rejoint le rationnel. Ce qui vous aidera à ne pas vous ennuyer en feuilletant ces 208 pages.

Un livre plus ou moins didactique, mais pas vraiment car les auteurs y mettent une part d'eux-mêmes, en évoquant justement leur enfance familiale, de façon à bien marquer les esprits et contextualiser chaque moment et élément/aliment décrit dans ce captivant ouvrage.

En effet, les deux auteurs se souviennent d'une grand-mère, très pieuse, qui pensait beaucoup à sa santé et avait un avis sur tout ce qui pouvait la maintenir ou l'altérer.

Encore aujourd'hui, les remèdes de grands-mères qui remontent à des temps immémoriaux restent légion. C'est ce qui rend ce livre encore plus attachant..