En effet, c'est dans une nouvelle étape des plus fructueuses que s'est lancé El Moutanakil Project, en allant passer une semaine dans le Sud algérien. Il s'agit pouvons-nous lire sur leur page d' «une belle et unique expérience sociale et artistique» qui s'est soldée par une belle «oeuvre visuelle et sonore unique dans son genre...» De quoi s'agit-il vraiment? Du mariage entre deux univers musicaux qui se sont rencontrés, échangé et appris beaucoup l'un de l'autre. Une mise en place orchestrée par EL Moutanakil Project, et réalisée par Alpha-Tango.

La plateforme musicale El Moutanakil est partie, en effet, en quête de nouveaux territoires sonores a` travers sa nouvelle escale à Timimoun, où une résidence artistique, établie au mois de mars dernier, a permis de se rencontrer ainsi, le monde de la musique électronique à celui des musiques traditionnelles de la région du Gourara. Cette résidence, nous apprend -on «s'inscrit directement dans les objectifs de la plateforme, qui visent, notamment a` développer un style de musique électronique a` identité´ algérienne».

Les membres de cette résidence étaient composés de deux DJ et producteurs de musique électronique, à savoir 3Abdelkader et Dark Mate. Des artistes talentueux de la scène underground algérienne. «Ils étaient accompagnés d'artistes de Timimoun qui perpétuent la pratique des instruments et des chants, des musiques ancestrales de la région du Gourara», à savoir les groupes Ahelil de Baba et Ba Saoud.

Voyage et découverte

Durant cette résidence, artistes de musique électronique et artistes de musique Ahelil ont été l'un vers l'autre dans un vrai sens de l'altérité et de la découverte.

«Le challenge était de créer un pont entre ces deux univers musicaux, diamétralement opposés.» nous pouvions lire encore dans le texte de présentation du projet.

Des performances musicales filmées

Alpha-Tango est la production qui a permis de sublimer en mettant en image cette expérience a` travers la réalisation de plusieurs performances, qui ont été filmées et sont actuellement diffusées sur la chaine YouTube d'El Moutanakil.

«Les habitants de la région de Gourara sont les gardiens du mystique Ahelil et de ses chants polyphoniques millénaires du Sahara. Comment vont-ils percevoir les producteurs de musique électronique qui

viennent à leur rencontre et cherchent à réunir les deux univers?» se sont demandés au départ les concepteurs du projet qui affirment que le souci premier est de sauvegarder «le lien entre tradition et modernité». Et de confier: «Nous avons assisté à la rencontre unique et sans précédent des hommes et de leur musique venant de mondes apparemment différents. Nous étions en admiration lorsque les musiciens de Dj et Ahellil nous ont offert une performance dans un paysage complètement hors du temps.

La première étape de cette aventure a eu lieu à Timimoune où deux producteurs dj ont pu rencontrer, Ahellil de Baba et Ba Saoud.»

À noter que cette fois-ci, exit le public! Il s'agissait avant tout d'une expérience intimiste où le but principal «était de découvrir les musiques de la région du Gourara».

Deux concerts en préparation

Et de nous confier: «Nous avons été les témoins d'une rencontre humaine et musicale inédite entre deux mondes opposés. Nous étions les heureux spectateurs du résultat de cette fusion lors des représentations que DJ et musiciens de l'Ahellil nous offrirons dans des décors- sahariens lunaires hors du temps» À noter que deux morceaux seront mis en ligne prochainement par lesdits producteurs de musique électronique.

Des track qui seront le fruit de cette expérience. Et Reda Ehccker d'El Moutanakil Project de nous faire savoir: «Pour nous, la promotion de l'artiste algérien est une priorité et suite à cette résidence artistique, nous sommes en train de préparer une performance du groupe Ahellil à Alger ainsi qu'un live act du producteur de musique électronique 3abdelkader.

Pour le groupe Ahelil, nous allons organiser deux spectacles, l'un à Ryadh El Feth, qui se tiendra le 24 juin 2021 et sera entièrement dédié à la musique Ahelil et le second, au Théâtre national algérien.

Le 25 juin seront organisés deux spectacles, l'un du groupe Ahelil et le second un live act de 3Abdelkader. Nous allons présenter chaque style à part, parce qu'il faut beaucoup de temps de préparation pour réaliser une performance live act en fusionnant les deux univers. Nous cherchons à présenter quelque chose de qualité. Vu que nous sommes limités par le temps, on préfère présenter les deux styles séparément.

Le thème du Live act de 3Abdelkader sera autour des Ahellil. Il s'agira d'une inspiration des sons de la région du Gourara.» a conclu Reda Ehccker.

Que de belles surprises attendent ainsi les fans de musique du désert, mais aussi les amoureux du son électro.

À ne pas rater donc!