L'artiste mosaïste Nawel Chaouane expose le 19 novembre, à partir de 15h au sein du CCU Scieneces humaines, à côté de la mosquée Rahma. L'exposition sera visible jusqu'au 24 novembre et cela entre 8h30 et 16h de l'après-midi. Née dans une famille d'artisans et artistes, l'art a toujours été présent dans le quotidien de Nawal, c'est au cours d'une visite au musée de Djemila, un site archéologique à l'est d'Alger, que naît son amour pour la mosaïque. Ce premier contact a été une révélation pour elle, elle décide alors, dès lors de se former à ses différentes techniques. Depuis, la mosaïque est devenue une véritable passion, qu'elle exerce à temps plein en l'enseignant à autrui et participant à des expositions nationales et internationales dont celle du Palais de la culture, du Musée des traditions et arts populaires de la Casbah, du musée archéologique de Sousse avec la participation à la fresque «Mosaïque pour la paix» en 2019, des Rencontres internationales de mosaïque de Chartres en 2018, et à l'exposition-concours virtuelle de la galerie Mage de Toulouse en 2021. Elle a été dernièrement promue comme chevalier de Mondial Art Academia. Nawel est une artiste douée d'une grande imagination. Ses oeuvres ne se contentent pas d'être belles, mais elles sont pratiques également. Le sens du design se veut aigu chez notre artiste. Le détail est précieux chez notre artiste. Que ce soit un tableau, un lampadaire, une chaise, des tables, un miroir, tout est fait avec doigté et harmonie. Ses oeuvres redoublent d'ingéniosité. Ses objets sont de véritables bijoux artistiques. Ainsi, à propos de la démarche artistique de la jeune femme, nous pouvons lire: « La créativité en mosaïque est à tous les niveaux, l'assemblage des matériaux, leur coupe, le choix des couleurs, des formes, des textures pour jouer avec la lumière, le volume, la profondeur ainsi que sa formation d'ingénieur en électronique l'ont préparée à la pixellisation, la visualisation, l'assemblage de l'infiniment petit pour la réalisation d'un tout, et l'a dotée de la précision, de la rigueur et de la dextérité manuelle nécessaire pour exercer cet art.»Et de poursuivre: « Nawal aime autant le côté décoratif et utilitaire de la mosaïque qui remonte à l'Antiquité que son aspect créatif, moderne, contemporain qui lui permet de créer à l'infini». En effet, l'artiste se plait à multiplier les matériaux et les agencer entre eux: « La diversité des matériaux, des supports, des outils et de l'évolution de l'art d'une façon générale a permis à la mosaïque de devenir un art à part entière dans le monde artistique contemporain. C'est dans cette voie qu'elle entend faire évoluer son style, elle puise son inspiration dans les merveilles de la nature, et dans son monde imaginaire. Avec un style très raffiné et bien particulier qui la caractérise, Nawal, autodidacte et passionnée, continue à expérimenter pour innover et avoue avoir beaucoup à apprendre et découvrir pour progresser encore dans cet art». L'artiste se surpasse à chaque fois et n'a pas de limite, loin d'être restreinte aux carcans des écoles académiques, Nawel autodidacte aime donner libre cours à son imagination. Ses oeuvres sont uniques et ont été nullement vues ailleurs.