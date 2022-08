«Mère Méditerranée, mer de tous les arts» est un ouvrage réalisé par un collectif d'artistes de la Méditerranée, accompagnant les 19èmes Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Publié aux Edition Dalimen, l'album comprend des planches de BD de 19 artistes issus du pourtour de la Méditerranée. Il est le fruit de la collaboration entre le comité d'organisation des 19èmes Jeux méditerranéens d'Oran 2022 et les Editions Dalimen. L'initiateur du projet, celui qui a décidé d'associer la bande dessinée au sport, n'est autre que Salim Dada, le président de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture et l'animation des activités culturelles des JM 2022. Ce dernier affirme, dans la préface de cet ouvrage, signée le 04 juillet 2022: «Couleurs, senteurs, rythmes et génie méditerranéens,... fraîcheur de la mer, parfum de la nature, beauté de la légende, dureté de la réalité et optimisme pour l'avenir,... c'est le sentiment de liberté et d'enthousiasme que dégage la lecture des 96 pages de cet album...» et de poursuivre: «A travers une bonne vingtaine de bédéistes, de dessinateurs et d'artistes visuels venant de 15 pays du Bassin méditerranéen, maints sujets communs sont évoqués dans cet ouvrage: l'écologie, l'humanisme, l'olivier, le vivre ensemble, la paix, l'immigration clandestine, la culture, l'art, l'amitié entre les peuples, l'esprit méditerranéen, etc.» et de renchérir: «Rêve légitime d'hommes, de femmes et d'enfants, espoir d'une vie meilleure, loin de la faim et de la guerre: Mare Nostrum est un rêve /illusion qui pour beaucoup tourne au cauchemar. Le poète arabo-sicilien Ibn Hamdis n'a cessé de remémorer sa mère patrie, la Sicile, non sans douleur de la séparation et de nostalgie suite à son exil forcé. Il nous rappelle qu'au XIIe siècle, le sens de l'immigration était: du nord vers le sud. Tout immigrant, forcé ou obligé de partir, emporte une partie de sa patrie partout où qu'il aille.». «Mère Méditerranée, mer de tous les arts» sort ainsi dans un contexte des plus particuliers. Il s'agit, en effet, de célébrer la ville d'Oran, «hôte de l'édition 19 des Jeux méditerranéens», qui «accueille la deuxième édition algérienne après celle d'Alger en 1975», avec ses «25 pays participants qui se sont produits sur la pelouse du complexe olympique d'Oran», devenue, à son tour «un Mare Nostrum accueillant la parade des nations dans un moment phare et fort de la cérémonie d'ouverture des Jeux Méditerranéens».

Des sujets importants abordés

L'album s'ouvre avec le pays hôte, c'est-à-dire l'Algérie et les planches de l'artiste autodidacte Bouchra Mokhtari qui nous invite à la suivre à travers une visite guidée de sa ville Oran. Bouchra Zozo nous introduit ainsi en texte puis en photos accompagnées de dessins dans les différents endroits de ses souvenirs d'enfance, dans Wahran.

L'Albanie, qui suit, est quant à elle représentée par deux dessinateurs, Florian Bregu et David Kryemadhi à travers des dessins en noirs et blanc bien émouvants. S'ensuit la Bosnie-Herzégovine avec Alija Balta qui nous présente en dessin la belle rivière bosniaque-Herzégovine, Buna, qui est en danger de destruction par des magnats qui ont «l'intention de construire des mini centrales hydroélectriques sur les canaux de Buna, ce qui mettrait en danger tout son écosystème».

La Croatie est représentée pour sa part, par Matija Piscacic qui nous présente les aventures de Luca et Noa, les enfants d'un roi dans une vieille ville méditerranéenne... L'Egypte se décline quant à elle avec des dessins en noir et blanc, signés Mona Sonbol qui donne à voir trois filles discutant autour de la mer Méditerranée..

L'Espagne est pour sa part représenté par le jeune artiste Adrian Jakupi del Moral qui nous dévoile ses somptueuses planches de dessins de sa BD intitulée «leur promise».

La France est présente via deux dessinateurs. Le premier Sébastien Chebret nous donne à voir des peintures du Périgord noir mais aussi d'Alger la Blanche...le second dessinateur français, n'est autre que Philippe Brocard, grand ami de l'Algérie. Il est aussi notamment le président du festival «Lyon Bd».

Dans l'album «Mère Méditerranée, mer de tous les arts», il nous fait découvrir avec humour les aventures du chien «Choupie qui arrive à Alger pour une mission de la protection de la mer et de l'environnement, mais aussi en même temps que les Jeux méditerranéens, donc envie de pouvoir faire les

deux...». L'Italie est, quant à elle, présente avec deux artistes. D'abord Alessandra Marsili qui nous donne à lire et à voir «une leçon sur la nature», via de jolis dessins en bleu, à propos des tortues qu'il faut protéger dans la mer Méditerranée

«parce qu'ils mangent du plastique»....Virginio Vona pour sa part est un habitué du Fibda. Artiste peintre et auteur de BD, il s'est distingué en publiant déjà cinq albums publiés avec le scénariste français Lah-Hel formant un duo de choc à chaque participation au Fibda...Dans cet album, il propose des dessins bien mystérieux, pleins de philosophie de vie.

Gani Jakupi, auteur de BD et directeur du festival Gran fest du Kosovo nous introduit quant à lui dans un univers fait de paysage vert, marron et d'olives..

Des dessins et des sensibilités

L'album se poursuit avec d'autres passionnantes planches, oeuvres d'artistes en provenance de Macédoine du Nord, du Monténégro, du Portugal, de la Serbie, de la Slovénie et enfin de la Tunisie.

À noter que ce beau livre de BD est agrémenté de la biographie de chaque artiste, avec, en sus en ouverture, des images colorées représentant leurS pays respectifs.

Les textes de présentation de chaque artiste et de son pays d'origine, indiquent, en outre, la première année de sa participation aux JM et le nombre de sportifs participants cette fois aux JM 2022 d'Oran.

Un album bien sympathique qui donne à voir des visions et des illustrations bien différentes de ce qu'est le dessin et la bande dessinée en chacun de ces artistes au talent bien avéré.

Une façon bien ludique d'avoir marqué le coup en faisant se rapprocher deux mondes différents, à savoir l'art et le sport... Une bonne idée que cet album, une bonne idée de cadeau à offrir et un bon ancrage dans le temps, surtout, comme témoin de cette grandiose manifestation sportive...

Artistiquement votre!