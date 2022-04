Où se déroulera l'expo? Dans un lieu d'emblée atypique. Il s'agit d'un cabinet médical, pas comme les autres, qui appartient au groupe des docteurs Sonia Benhamiche et Soumeya Tibhirt. Il s'agit d'une exposition collective qui réunira un ensemble de peintres, dessinateurs, photographes et plasticiens. Tous prennent part à cette manifestation «avec une ou plusieurs oeuvres dans la même optique et pour une même vision... l'oeil dans le regard de l'artiste», confie une des participantes à cet événement hautement artistique, Nour Taïeb Ezzraïmi qui est avocate, criminologiste de formation, mais aussi artiste peintre. Elle confie aussi: «Cette soirée ramadhanesque sera embaumée d'une ambiance musicale particulière grâce à la participation du compositeur Bourabia Ahmed Taleb.». Et de faire remarquer à nouveau: «ce sera une soirée riche en art, créativité, et partage d'expériences, une vision ophtalmologique envers l'art, envers la création et le regard artistique». Justement, pourquoi l'oeil artistique?

Un lieu atypique

«L'idée de la thématique consiste à montrer le lien entre l'oeil et l'art, cette histoire d'amour infini, l'oeil étant le premier contact avec le monde extérieur a travers le regard, la communication visuelle entre l'objet et l'oeil. Chacun a sa vision et comment voit les choses. On a tous des yeux, oui, mais nos visions envers cette chose est différente», souligne cette artiste qui a plus d'une corde dans son arc.

À propos du lieudit de l'exposition, il se veut, nous affirme-t-on «très sympa, et ouvert pour tous les talents qui veulent exposer leurs créations.

Le charme de l'espace reflète la mentalité de son créateur. L'on remarque des oeuvres un peu partout dans les salles d'attente, les bureaux..., des objets de design, de décoration....

On ne trouve pas cela chez tous les cabinets d'ophtalmologie», confie l'artiste Nour qui précise à propos du médecin qui accueille les artistes: «L'amour de son métier, son contact avec ses clients est déjà un art!».

En tout, ce sont une quinzaine d'artistes qui participent à cette exposition, entre peinture, dessin, photographie et mosaïque, sans oublier la musique, mais aussi une conférence de Sonia Benhamiche Azdaou.

Communication et partage

À propos de son choix d'exposer dans ce cabinet, Nour Taïeb Ezzraïmi révèle tout de go : «Exposer dans un cabinet, c'est assez bizarre mais quand l'espace est déjà rempli par l'amour de l'art, c'est suffisant. L'art est public et pour démocratiser l'art, il faut toucher différents environnements, et surtout toucher les diffé rents types de gens, leurs mentalités, et découvrir leurs réactions. Mon expérience dans le grand événement de street art en Algérie, «L'art est public» m'a permis vraiment de gagner beaucoup de visions, une vraie richesse de communication avec les gens même si, ces gens ne s'ont pas intéressés, de prime à bord, en venant dans ce lieux, pour voir de l'art. Mais on ne peut pas juger les gens avant de les connaître». Et de renchérir: « Mon objectif en tant qu'artiste est de répandre l'art partout et voir le résultat après.

L'art est avant tout une thérapie, c'est une communication entre les humains, un partage de points de vue, un outil pour transmettre des messages, pour aider, pour développer surtout le plaisir du partage.

Malgré tous les obstacles, on aime notre pays et notre rêve c'est de voir toujours une Algérie meilleure». Toujours prolifique et dynamique, Nour exposera une petite installation intitulée

«Le vide» qui regroupe quatre tableaux, et une toile», indique t-elle et de conclure: «L'autre idée de l'exposition est de permettre aussi aux artistes de mettre en vente une de leurs créations pour gagner de l'argent et ce, dans le but d'aider les patients qui n'ont pas les moyens pour acheter des lunettes de vue par exemple..»Une bonne initiative en soi. À saluer!