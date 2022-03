Un événement de taille car il s'agit de la principale foire d'art internationale du Moyen-Orient, qui se déroule chaque mois de mars à Dubai, aux Émirats arabes unis. «Au cours des 15 dernières années, Art, Dubai a consolidé son rôle en tant que catalyseur majeur des conversations locales, régionales et internationales sur l'art du Moyen-Orient et de la région environnante (Menasa - Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie du Sud), et en mettant l'art de ces territoires sur la carte du monde.», peut -on lire sur le site de la foire. Et d'indiquer: «En tant que l'une des foires d'art les plus internationales au monde, Art Dubai a encore élargi son engagement à cultiver une culture de la découverte, offrant de nouvelles perspectives mondiales passionnantes et élargissant les conversations sur l'art au-delà des portées géographiques et des récits traditionnels occidentaux. La foire suscite un engagement significatif avec le riche patrimoine culturel et les pratiques artistiques contemporaines de la région et s'étend aux territoires d'Asie du Sud-Est et centrale, du continent africain et d'Amérique latine grâce à des présentations dans ses sections de galeries.». À propos de son rôle d'incubateur de talents, «Art Dubai a été la rampe de lancement et la plate-forme de développement des carrières réussies d'artistes, de conservateurs et de professionnels de l'art, et continue de célébrer l'excellence artistique à travers sa programmation et ses initiatives de foire étendues.

100 galeries internationales

Art Dubai travaille également en étroite collaboration avec ses partenaires pour produire une programmation artistique innovante et soutenir la communauté culturelle.». En effet, Art Dubai fait partie, nous apprend-on, d'une écologie artistique locale? vibrante et dynamique et opère en étroite collaboration avec des institutions qui sont au coeur de la production artistique aux EAU, telles que le Jameel Arts Centre, Ishara Art Foundation, Sharjah Art Foundation, Maraya Art Centre, Louvre Abu Dhabi, Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation, Tashkeel, Nyuad Art Gallery et Alserkal Avenue, entre autres.». Parmi les artistes algériens ayant pris part à cette grande expo on citera Lydia Ourahmane, Adel Bentounsi et Nasreddine Bennacer. Ces derniers étaient représentés par la galerie Rhizome qui a annoncé sa participation, parmi les 100 galeries internationales. «Cette participation a été aussi rendue possible grâce au soutien généreux de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc).» note-t -elle sur le communiqué de presse. Rappelons que Rhizome est une galerie d'art contemporain basée à Alger. Fonctionnant à la fois comme une galerie commerciale et une organisation artistique indépendante, Rhizome travaille sur la promotion des artistes contemporains émergents, en mettant l'accent sur l'art algérien et celui de sa diaspora.

L'Algérie n'est pas en reste

«Nous travaillons en étroite collaboration avec les artistes, selon leurs approches et leurs pratiques individuelles, afin de soutenir la réalisation de projets exceptionnels.» assurent les gérants de cette galerie d'art. Parmi les autres artistes algériens qui ont été invités à montrer leur art, il y a le grand Rachid Koraichi qui n'est plus à présenter. Ce dernier était représenté par «Aicon gallery» de Ney Work. «Chez Aicon Art, nous nous spécialisons dans l'art moderne et contemporain non occidental avec un accent particulier sur l'Asie du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient. La galerie de New York offre une plate-forme vitale aux artistes modernes et contemporains de ces régions pour réaliser leur vision dans un monde global et en constante évolution. Parallèlement à des expositions personnelles approfondies et ciblées, la galerie présente un programme d'expositions collectives organisées qui sont internationales dans leur portée et leur ambition.»,peut-on lire sur la page de cette galerie. Enfin, un autre artiste algérien a pris part, lui aussi, récemment, à la 15ème édition de Art Dubai. Il s'agit de l'artiste des plus talentueux et prolifiques, Hamza Bounoua. «Cette fois je suis représentée par deux galeries, Wadi Finan gallery, d'Amman et Mono Art Gallery, sise à Riyadh en Arabie Saoudite» nous a-t-il confié. Et de souligner non sans fierté «être représenté par deux galeries dans la même foire est une reconnaissance pour l'artiste et en même temps, c'est une reconnaissance pour l'art algérien». Ce qui est tout à fait Hamza Bounoua qui, n'ayant de cesse de montrer ses oeuvres à l'étranger, n'a jamais oublié son pays, puisqu'il a ouvert aussi une galerie d'art en Algérie baptisée El Diwaniya qui a contribué aussi à la promotion de l'art algérien. Une façon de donner du temps aussi pour son pays et ses confrères plasticiens, sans jamais oublier d'avancer dans sa carrière qui se veut aujourd'hui bien riche.