Le directeur de la chaîne 4 de la Télévision nationale, Youcef Athmane, a affirmé que l'enjeu de la phase actuelle est de produire des films de haute qualité mettant en valeur la diversité linguistique de l'Algérie.

L'enjeu de la chaîne 4 de la Télévision nationale, lancée le 18 mars 2009, est de «produire des films de haute qualité en langue amazighe adaptés aux évènements et à la réalité et mettant en valeur la diversité linguistique nationale». En plus de donner aux artistes l'opportunité d'exprimer leur talent, le cinéma joue un rôle important dans la transmission des différents types de messages au téléspectateur, connu pour être plus réactif au cinéma qu'à la télévision. Dans un entretien à l'occasion du 41e anniversaire du printemps berbère, M.Athmane a indiqué que dans sa nouvelle orientation, la chaîne TV4 tend à renoncer au doublage des feuilletons, films et documentaires et à éviter, au maximum, de recourir aux archives pour remplir sa grille de programmes, voire de rompre avec le cachet folklorique. La TV4 aspire également à s'ériger en tribune de la diversité linguistique, a-t-il soutenu, précisant que cette même différence se veut «un facteur à même de consolider l'unité et la cohésion nationales plus que tout autre chose».

Le message de la chaîne est purement médiatique en ce sens qu'elle tend à rapprocher ces différents dialectes, a-t-il fait savoir, saluant par la même occasion les efforts consentis pendant 11 ans d'existence pour enrichir la grille des programmes de la chaîne tamazight, notamment ces deux dernières années pour répondre aux aspirations des différentes franges de la société. Il a rappelé, dans ce sens, la diffusion depuis janvier dernier de la première émission hebdomadaire «Arrach Negh» (nos enfants) destinée aux enfants.

La chaîne assure une distribution «équitable» des programmes diffusés tout au long de la semaine en différents dialectes, en veillant à les faire connaître progressivement, notamment ceux encore peu connus par les Algériens ou utilisés «conjoncturellement». Partant de sa mission consistant en l'accompagnement des efforts de l'Etat dans la promotion de tamazight en lui accordant sa place constitutionnelle en tant que langue nationale, la chaine a lancé un nouveau programme «Azar N'tdoukli» (les racines de l'unité) supervisé par des chercheurs, des linguistes et des intellectuels. En sus des journaux télévisés (JT) et des émissions traitant des différents sujets s'intéressant principalement aux citoyens, la grille des programmes comporte également «Tasrthith» (la politique), une émission dédiée aux questions internationales.

À l'image de toutes les chaînes TV, une grille des programmes a été élaborée à l'occasion du mois de Ramadhan. À cet effet, six films, un feuilleton, quatre émissions documentaires et deux sitcoms ont été produits, précise le directeur de la chaine qui a affirmé que la pandémie de la Covid-19 avait causé un «recul» en matière de production. S'agissant de la célébration du printemps amazigh «20 avril», une émission de 90 min a été réalisée sur les acquis du tamazight en sus d'un bilan de 25 ans du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) qui a oeuvré depuis sa création à l'accompagnement des efforts de l'Etat dans la promotion de la culture et de l'identité nationales. Par ailleurs, la TV4 participera, à l'occasion du mois du patrimoine «(18 avril - 18 mai), avec une série d'émissions, notamment sur le patrimoine oral et la contribution de la femme algérienne, par les poèmes et les contes, à la préservation de l'histoire amazighe.

En plus de la réalisation prochaine d'une émission sociale, un programme sera lancé pour l'enseignement de tamazight aux enfants de la communauté nationale à l'étranger.