Le rôle de la société civile dans la promotion du tourisme et la protection de l'héritage culturel a été le thème central d'une rencontre, organisée lundi à la Maison de la culture «Abdelkader Alloula» par l'Organisation nationale du tourisme et la sauvegarde de l'héritage culturel (bureau de Tlemcen), à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre de chaque année.

Les participants à cette rencontre (enseignants universitaires, responsables d'associations et d'organisations culturelles) ont souligné le rôle important que peut jouer la société civile dans la promotion du tourisme et la sauvegarde de l'héritage culturel.

Dans ce sens, la présidente de la rencontre, en l'occurrence l'enseignante universitaire Amel Yousfi a indiqué que les participants à cette rencontre ont mis l'accent sur la nécessaire collaboration entre l'université de Tlemcen et les associations actives dans le domaine du tourisme pour mettre en exergue le potentiel touristique de Tlemcen et son héritage culturel et ce qui la distingue par rapport à d'autres villes.

De son côté, le président local de l'Organisation nationale de tourisme et de sauvegarde de l'héritage culturel, Bouayad Agha Fewzi a indiqué que cette rencontre, première du genre organisée par son organisation à Tlemcen, constitue un espace devant permettre à tous les acteurs dans ce domaine d'échanger leurs expériences et de renforcer le travail en commun dans l'optique de valoriser le potentiel touristique local et national et oeuvrer pour la sauvegarde de l'héritage culturel qui constitue

l'identité nationale.

Les intervenants lors de cette rencontre ont à l'unanimité souligné le rôle important que doit jouer la société civile (associations, organisations) en mettant particulièrement l'accent sur le renforcement des relations de partenariat et de travail commun entre tous les partenaires (université, directions de culture et du tourisme et autres établissements touristiques privés). Cela permettra de créer un environnement adéquat permettant la contribution au développement local et par conséquent touristique.