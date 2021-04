Le parc culturel prévu sur le site de Ghoufi, dans la commune de Ghassira (wilaya de Batna) englobera certaines régions de la wilaya voisine de Biskra, a indiqué, jeudi dernier, le directeur local de la culture et des arts, Omar Kebbour. Le même responsable a précisé à l'APS que ce parc culturel annoncé par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, sur les balcons de Ghoufi au cours de sa dernière visite à Batna, inclura l'aire s'étendant entre la vallée de Oued Labiodh (localement appelé Ighzer Amellel) et la vallée de Oued Abdi sur une largeur de 100 km. Du côté de Oued Abdi, ce parc prendra naissance à partir de M'chouneche (wilaya de Biskra) jusqu'à la région de Tabadounet à 15 km de la commune d'Arris et se prolongera de l'autre côté jusqu'à Bouzina et Theniet El Abed en direction de Menaâ puis Tigherghar, la partie haute d'Amentane et la partie basse d'Amentane jusqu'au village Beni Souik à Djemoura dans la wilaya de Biskra. Ce sont des données résultant des rencontres de la commission, mise en place à cet effet par la ministre de la Culture et des Arts, et tenues à Alger avec les parties concernées par les divers aspects patrimonial, architectural et culturel du dossier conformément à la loi 04/92 article 40 relative aux parcs culturels, a-t-il souligné. Le directeur de la culture et des arts a également affirmé que des efforts seront consentis dans le cadre de la création du parc culturel de Ghoufi pour préserver tout ce qui se rapporte aux traditions, coutumes, patrimoine matériel et immatériel, nature et écologie sur cette aire et améliorer le niveau de vie de sa population dans le cadre du développement durable. Il a aussi déclaré que des sorties vers cette localité seront organisées par une commission technique pour recenser avec précision les atouts de cette région et organiser de larges campagnes de sensibilisation au sein de la population à l'importance de ce parc, les avantages qu'il peut apporter au regard des spécificités touristique, artisanale et urbanistique et des traditions.