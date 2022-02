L'Institut français d'Alger (centre-ville), vous convie le mercredi 9 février, de 18h00 à 19h, à la projection du film cinéma intitulé «Système K» de Renaud Barret (France, documentaire, 94', 2020). Pour y assister il suffit de réserver votre mail en écrivant au mail suivant: [email protected]

Lire «Système K.» comme Kinshasa. Au milieu de l'indescriptible chaos social et politique, une scène contemporaine bouillonnante crééee à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance.

Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l'arrêtera! Que vous soyez étudiant, artiste ou simple amateur d'art, ce film est pour vous. Il ne vous laissera assurément pas indifférent. À voir!