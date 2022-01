L'Institut français d'Alger vous convie le samedi 22 janvier de 14h00 à 17h00, à la projection du film Cinéma «Ne nous racontez plus d'histoires!».

Un film documentaire de Ferhat Mouhali, Carole Filiu (France/Algérie, documentaire, 88', 2020). Pour y assister il vous suffit de réserver votre place à [email protected] Le film aborde le parcours de deux personnes. Elle est française, il est algérien. Toute leur enfance a été bercée par la guerre d'Algérie. Souvenirs traumatisants d'un départ forcé pour la journaliste, fille de pieds-noirs; récit mythifié d'une indépendance glorieuse pour le réalisateur, militant des droits humains. Chacun a eu droit à sa version de l'Histoire.

Loin de l'historiographie officielle, ils rencontrent des témoins aux discours volontairement oubliés et qui se battent contre la guerre des mémoires pour faire entendre une vérité plus apaisée.

La projection sera suivie d'un débat avec les deux réalisateurs (en visioconférence).