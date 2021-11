L'Institut français d'Alger et celui de Constantine organisent la projection du film «Leur Algérie» de Lina Soualem pour ce mois de décembre. Le film sera projeté à Alger le 8 décembre à 18h et à Constantine le 11 décembre à 15h.

Synopsis:

«Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ils ont déménagé de leur appartement commun pour vivre dans deux immeubles qui se font face, toujours dans la petite ville de Thiers, où ils se sont installés ensemble à leur arrivée d'Algérie, il y a plus de 60 ans. Aïcha continue pourtant de préparer à manger pour Mabrouk et de lui apporter ses repas chaque jour. Mabrouk, lui, continue ses promenades solitaires et silencieuses au centre commercial. Ensemble, ils ont traversé cette vie chaotique des travailleurs et travailleuses immigrés, et aujourd'hui, la force qu'ils ont si longtemps partagée semble avoir disparu. Pour Lina, leur séparation est l'occasion de questionner leur long voyage d'exil et leur silence.». Pour assister aux projections, il vous suffit de réserver aux places en envoyant un mail aux adresses suivantes: Projection à Alger: [email protected]?