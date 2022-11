L'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger en partenariat avec Medciné vous annoncent la sortie de films, qui seront présentés au public algérien. Une projection de huit films au menu, dont «Dragon ball: super hero» «La Proie du Diable», «Halloween ends» «Smile» «Black Adam» «Samouraï Académy» «Ticket to Paradise», «Amsterdam» et ce, jusqu'au 10 novembre et ce, àu moyen de quatre séances par jour, (13h, 15h30, 17h45 et 19h30) au niveau de la salle Ibn Khaldoun et la salle de cinéma Sahel de Cheraga.