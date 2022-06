L'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger en partenariat avec Mdciné vous convient à la sortie de films, qui seront présentés pour la première fois au public algérien.

Une projection de sept films au menu, dont «Doctor Strange» «Top Gun Maverick» et «Sonic 2» «Ima» «Les Bad Guys» «Le Secret de la cité perdue» «The North man» à partir du 07 jusqu'au 17 juin 2022, avec une moyenne de quatre séances par jour, au niveau de la salle Ibn Khaldoun et la salle de cinéma Sahel de Chéraga.