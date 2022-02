Institut français Alger (Centre) / salle de spectacle abrite le samedi 19 février de 17h00 à 19h10 la projection du film long métrage plusieurs fois nommé aux Césars 2022, «Aline». Un film de Valérie Lemercier (France, biopic/drame, 126', 2021). Pour y assister, il vous suffit de réserver votre place en écrivant au mail suivant:[email protected] L'histoire a pour cadre le Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant: Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en tête... faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l'expérience puis l'amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors du commun. Il s'agirait d'un hommage de Valérie Lemercier à la grande Céline Dion. Un film qui est librement inspiré de sa vie. À voir!