-Salle Atlas/ 15h

Vendredi 1er octobre 2021

Spectacle éducatif intitulé « El madrassa wa dirassa» réalisation:Djamel Baghedadi, association Thoulati El Besma-Alger.

Vendredi 8 octobre 2021

Spectacle récréatif intitulé « Misbah El Kaboue» réalisation:kadour kboue, association Taous-Annaba.

-Complexe culturel Abdelouahab Salim-chenoua Tipaza / 15h

Vendredi 1er octobre 2021

Jeux de magie avec Ammou Nacim-Tipaza.

Vendredi 8 octobre 2021

Représentation théâtrale intitulée

« El Bilaoura El Adjiba» de la troupe Badi-Alger /production 2021, réalisation:Yassa Salim.

-Salle Ahmed Bey - Constantine/15h

Vendredi 1er octobre 2021

Représentation théâtrale intitulée « El Ghaba Sahira» de l'association culturelle El Fananine El Ahrar,, réalisation: Yatim Hamza.

Vendredi 8 octobre 2021

Jeux de magie avec Sammou - la coopérative Afkar wa Fenoune-Sétif.

-Salle des spectacles 8 Mai 1945 kharratta-Bejaia/14h

Samedi 2 octobre 2021

Samedi 9 octobre 2021

Spectacle de divertissement intitulé «Bassamate» de la coopérative Afkar wa Founoune-Sétif, réalisation:Abdelouaheb Tamhacht.

-Salle Saâda- Oran /14h

Samedi 2 octobre 2021

Spectacle éducatif et récréatif intitulé « Ammou wa Amimou» de l'association Chada Tarab-Sidi Bel Abbès. Réalisation: Miloud Hadj Said.

Samedi 9 octobre 2021

spectacle de Marionnettes intitulé «El Amana» de l'association culturelle du théâtre et du créativité cinématographique-Sig-Mascara, réalisation:Ali benacer.

-Salle les issers - Boumerdes/ 15h

Samedi 2 octobre 2021

Samedi 9 octobre 2021

Représentation théâtrale intitulée

