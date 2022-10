À l'occasion de l'organisation du Sommet arabe qui coïncide avec le 68eme anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger organise depuis jeudi, des concerts de musique andalous à la salle Ibn Khaldoun, et Qaâdat Chaâbi au niveau des esplanades et placettes publiques. Ces soirées permettent au public algérois de vivre des moments très agréables tout en promouvant le patrimoine musical algérien qui demeure aussi riche que varié.

Au Programme:

Samedi 29 octobre 2022, jardin bassin vert Draria: Soirée chaâbie animée par l'artiste «Mohamed Khouas», à 20h

Samedi 29 octobre 2022, placette rue Ali Bouhadja - Bir Touta-: Soirée chaâbie animée par l'artiste «Reda laallal», à 20h

Samedi 29 octobre 2022 à 20h30, Mohamadia (Mokhtar Zerhouni): parade des fanfares

Dimanche 30 octobre 2022, placette El Houria -Douéra-: Soirée chaâbiehh animée par l'artiste «Mourad El Baz», 20h

Dimanche 30 octobre 2022, rue Houari Boumediene -Sidi Abdellah-: Soirée chaâbie animée par l'artiste «Rachid Diab» à 20 h