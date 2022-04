L'établissement Art et Culture, a dévoilé son programme artistique pour la salle Ibn Khaldoun, durant ce mois de Ramadhan. Placées sous le signe «saharat Ramadhania», ces soirées se voudront 100% musicales, «conjuguées dans tous les styles des temps et qui traduisent la richesse et la diversité de notre culture algérienne».Le programme des soirées débutera aujourdhui, 07 avril et se poursuivra jusqu'au 30 du même mois. Parmi les artistes qui se relaieront à la salle Ibn Khaldoun, citons Lila Borsali, le groupe Tikoubaouine, Hassiba Amrouche ou encore Mouna Chatal. Notez que toutes les soirées débutent à 22h Le menu se déroulera comme suit:

07 avril 2022

Lila Borsali et son orchestre

09 avril 2022

Lamia Maadani et Nassima Haffaf

11 avril 2022

Mohamed Yacine

13 avril 2022

Soirée andalouse avec l’Association des Beaux-Arts

15 avril 2022

Concert de Manel Gherbi

17 avril 2022

Concert andalou avec Zahia Benzengli et Asma Hamza

19 avril 2022

Concert chaabi de Kamel Aziz

21 avril 2022

Concert de Manal Hadli

23 avril 2022

Concert de Hassiba Amrouche

25 avril 2022

Concert de musique terguie avec le groupe Tikoubaouine

28 avril 2022

Concert de Mounia Chatal

30 avril 2022

Concert de Asma Ala et Youcef Nouar