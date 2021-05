L'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, a concocté un programme spécial enfants ce week-end dans l'ensemble de ses structures installées au niveau d'Alger. Au menu de ce programme ludique et éducatif, animations clown, pièces théâtrales, afin de passer d'agréables moments de partage, de divertissement et de détente, en respectant les mesures sanitaires contre la pandémie.

Vendredi 28 mai 2021

A 10h: Salle de cinéma Sahel Chéraga

Ecole de musique Abdelkrim Dali, Kouba

Maison d'arts et de la musique Abdelhamid Benhedouga

Centre culturel Haroun Rachid, Oued Koureich

A 16h: Ecole de musique Mohamed Yekhlef, Zéralda

Samedi 29 mai 2021

A 10h: Salle Ibn Khaldoun

A 16h: Théâtre de verdure Laadi Flici