Le coup d'envoi de la quatrième édition du concours du prix «Aïssa Messaoudi» de la photographie, a été donné mercredi à Aïn Temouchent, avec la participation de 40 artistes et photographes de différentes régions du pays. Les participants se disputent, avec 160 photographies, le prix couronnant ce Salon national organisé, dans sa 4ème édition, à la Maison de la culture «Aïssa Messaoudi» sous le thème «Afrah El Djazaïr», a indiqué le directeur de la culture, Mohamed Amine Mekkaoui, organisateur de cet événement. Cet établissement culturel est agrémenté de photos, diverses dans le temps et dans l'espace, qui traduisent la joie des Algériens dans différentes occasions, à l'image de celles de l'Equipe nationale de football, de même que quelques photos qui mettent en relief le patrimoine populaire et touristique. L'objectif de cette manifestation de deux jours, selon les organisateurs, est de faire connaître la personnalité de «Aîssa Messaoudi», figure historique de la presse nationale et de la culture auquel est dédié ce prix, en plus de faire, à travers la photo, la promotion de la wilaya d'Aïn Témouchent, compte tenu des potentialités touristiques dont elle dispose. Le président du jury du prix «Aïssa Messaoudi», l'enseignant universitaire, Kaddour Abdellah Tani a valorisé les travaux des participants qui reflètent la dimension intellectuelle et sociale et la performance d'artistes spécialisés dans la photographie. En marge de cette manifestation, des ateliers de formation théorique et pratique seront organisés pour permettre aux participants, lors de sorties sur terrain, de prendre des photos de plusieurs sites archéologiques de la wilaya d'Aïn Témouchent, dont les sites de Siga et le tombeau du roi Syphax.