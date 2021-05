Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont lancé récemment la première édition du concours du prix «Chahid Mohamed Bouras» pour la préservation de la Mémoire scoute, avec la participation de plus de 300 candidats scouts des différentes wilayas du pays, a indiqué le commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui. Dans un entretien à l'APS, à la veille de la célébration de la Journée nationale des Scouts musulmans algériens, Hamzaoui a précisé que cette première édition, ouverte exclusivement aux scouts, comporte deux axes: la préparation de recherches et d'articles sur l'histoire de l'organisation et la production d'oeuvres audiovisuelles et de vidéos mettant en avant la mémoire scoute. Les lauréats de cette première édition du concours seront honorés jeudi, a-t-il fait savoir. Hamzaoui a, en outre, souligné que les prochaines éditions seront ouvertes aux jeunes souhaitant y participer avec des articles et des oeuvres sur la thématique des SMA pour encourager à la préservation de la mémoire scoute. À cette occasion, il a fait état de la création d'un Centre de recherches et d'études historiques sur les SMA qui a d'ores et déjà produit de nombreux travaux de recherche sur l'organisation. Le commandant général des SMA a, par ailleurs, annoncé l'inauguration, jeudi, du Musée des Scouts musulmans algériens qui se veut un espace pour la préservation de la mémoire scoute à travers l'exposition de documents et de photos retraçant l'histoire de cette organisation et mettant en exergue ses réalisations.