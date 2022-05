L'Association «Les amis du théâtre de la Liberté de Jénine» (ATLJénine) présente «Et ici je suis», le jeudi 19 mai 2022 à 20h30 au Centre culturel algérien à Paris. Il s'agit d'un spectacle en arabe surtitré en français. Il est écrit par Hassan Abdulrazzak, joué par Ahmed Tobasi, mise en scène de Zoé Lafferty. «Et Ici je suis» s'inspire de la vie d'Ahmed Tobasi. C'est un voyage épique à la découverte de l'identité, un voyage à la découverte de soi-même. Entre réalité et imaginaire, entre tragédie et comédie, de la première Intifada à la seconde Intifada nous suivons Ahmed Tobasi qui, de combattant de la résistance armée devient un artiste. Nous l'accompagnons dans son périple depuis le camp de réfugiés de Cisjordanie jusqu'en Suède, et dans son retour au bercail. L'écrivain primé, auteur de la pièce, Hassan Abdulrazzak a su, par la vivacité des épisodes tragi-comiques restitués, nous transporter au coeur des épreuves, des luttes et des contradictions d'un jeune Palestinien qui grandit sous occupation et qui cherche la vraie signification de la liberté.«Et ici je suis» a été présentée dans de nombreux pays, et a eu le Prix de la meilleure production au festival international de théâtre de Sharm El Sheikh.