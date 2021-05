Du 25 mai au 5 juin 2021, l'auditorium «Mustapha Kateb» du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi vous convie à la présentation de la pièce «La rue des hypocrites». Texte écrit et mis en scène par Ahmed Razzaq. Production du Théâtre national algérien (2021), suivant les dates:

Mercredi 26 mai 2021 à 18 heures

Jeudi

27 mai 2021 à 18 heures

Samedi

29 mai 2021 à 15 heures

Mardi

1er juin 2021 à 18 heures

Mercredi 2 juin 2021 à 18 heures

Jeudi 3 juin 2021 à 18 heures.

À noter que l'association «Le Troisième Millénaire, organise avec le concours du Théâtre national algérien et de l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins, une cérémonie en l'honneur de chacun des artistes: Karim Taha Khalil et Taher bin Ahmed. Ce sera le samedi

5 juin 2021 à partir de 15 heures.