En direct de Villa Hesperia, résidence de l'ambassadeur d'Italie à Alger, de Turin et de Rome, sera présentée pour la première fois la version italienne du roman «1994» de Adlène Meddi, le premier roman publié par la maison d'édition hopefulmonster (jusqu'à présent focalisée sur les essais et sur la publication d'art), apprécié par la critique algérienne et française et finalement en édition italienne. Organisée en collaboration avec l'ambassade d'Italie à Alger, l'institut culturel italien et la maison d'édition Barzakh, la rencontre verra la présence de Giovanni Pugliese ambassadeur d'Italie en Algérie, de Francesca Paci, écrivaine, conférencière et journaliste de La Stampa qui s'entretiendra avec l'auteur et Sofiane Hadjadj des éditions Barzakh. La rencontre sera animée par Paola Caridi, écrivaine et journaliste, curatrice de la nouvelle collection La chambre du monde, qui recueille des réflexions sur la contemporanéité sans préjugés ni distinctions de genres d'écriture, en proposant des romans, des essais, des nouvelles, de la poésie et des langages expérimentaux.

«1994», pour rappel, est un roman policier qui retrace les événements d'une Alger des années 90, au milieu de la «décennie noire». Dans une nuit, des hommes et des adolescents bougent méfiants, comme des ombres en quête de sécurité, mais sûrs de ne pas pouvoir survivre à un destin tragique, fait de coups de feu, d'exécutions, d'assassinats. Dans une ville, Alger, aimée et décrite dans les moindres détails, l'auteur émeut les alter ego de sa génération. Adlène Meddi est un journaliste, reporter et écrivain algérien. «1994» est son troisième polar, sorti en version originale en 2017, prix Transfuge en 2018 du meilleur thriller francophone. La rencontre sera diffusée sur la chaîne youtube de hopefulmonster et sur les réseaux Facebook de la maison d'édition et de l'ambassade d'Italie à Alger.