Le Centre culturel algérien basé à Paris qui fait a promotion de l'art et la culture algérienne, continue dans sa lancée, en organisant le 2 février prochain, une rencontre littéraire avec l'écrivaine Lynda-Nawel Tebbani, autour de son roman Dis-moi ton nom folie.

À noter que cette rencontre sera modérée par Ali Bedrici, écrivain et journaliste. Après L'Éloge de la perte publié aux éditions Médias-Plus à Constantine, Lynda-Nawel Tebbani récidive avec Dis-moi ton nom folie. Dans ce roman, l'auteure évoque la condition humaine en la personne de Skander el Ghaïb, un homme perdu dans les méandres d'un passé sombre et d'un présent insaisissable. Interné dans un asile psychiatrique, Skander el Ghaïb est en proie à une solitude acerbe et un silence mutilant. Des voix foudroyantes le déchirent de l'intérieur, mettent en alerte ses sens et le révèlent à lui-même. Il est l'écho de ses propres douleurs.

Assailli par une multitude d'images, de musiques et de souvenirs aussi fracassants les uns que les autres, il se reconstitue petit à petit et se redécouvre sous un visage qu'il a toujours couvé, mais qu'il n'a pas eu le courage de regarder: celui d'un bourreau. Lynda-Nawel Tebbani est professeure certifiée de l'école du Breuil (Paris). Elle est également docteure et chercheure en lettres et musique.

Ses travaux se consacrent à l'algérianité littéraire et artistique. Son roman, Dis-moi ton nom folie est son 2e roman.