Le pavillon du projet du jeune Imad Eddine Hamouda, lauréat du premier titre du concours «Thakafa Up Challenge» dans la catégorie «Arts visuels et Théâtre» continue de susciter la curiosité des visiteurs et participants au Forum de l'économie culturelle par les prestations 3D proposées en vue d'ériger le théâtre et les lieux d'expression culturelle en espaces interactifs et attractifs.

Le propriétaire d'une entreprise de Skikda spécialisée dans les technologies 3D appliquées à de nombreux domaines (publicité, sciences, énergie et culture...) a mis en avant l'impact majeur sur notre vie, du développement, enregistré au niveau mondial, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication (Ntic), particulièrement en matière de 3D. Il a fait savoir que la création, il

y a dix ans, de cette entreprise spécialisée en 3D et en numérisation 3D, a été motivée par le désir d'offrir des services dans ce domaine aux différents établissements culturels, à l'instar des musées et des parcs culturels, outre l'organisation de visites virtuelles aux différents sites archéologiques et musées. Déplorant la faible connaissance des applications de la 3D en Algérie, il a assuré que son entreprise peut fournir des prestations de numérisation des collections et pièces archéologiques et des sites protégés en vue de préserver le patrimoine culturel matériel et immatériel pour les générations futures. Il a souligné que son projet vise à mettre en place des modèles 3D à utiliser en réalité virtuelle, notamment pour la documentation d'une matière éducative culturelle et historique ainsi qu'aux plateformes numériques en matière de jeux vidéos, de cinéma et de patrimoine culturel. Il a estimé que la participation au Forum de l'économie culturelle était «une opportunité pour présenter ses idées innovantes aux hommes d'affaires, aux investisseurs, aux établissements culturels et autres.»